Quando la bellezza è una dote di famiglia: avete visto il fratello di Anna Tatangelo? Che cosa fa

Avete mai visto il fratello di Anna Tatangelo? Quando la bellezza è proprio una dote di famiglia: scopriamo insieme il nome e che cosa fa.

È, senza alcun dubbio, Anna Tatangelo il volto rivelazione di questa ultimissima stagione televisiva. Cantante affermata di successo, la giovanissima voce di Sora si è cimentata anche alla conduzione di Scene da un matrimonio. E, sin da subito, si è dimostrata la sua carta vincente.

Sulla scena musicale, Anna Tatangelo ha esordito quando era solo una ragazzina. Aveva appena 15 anni quando si è fatta notare con il brano “Doppiamente fragili” e quando ha iniziato a cavalcare la cresta dell’onda. Lei, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, non è affatto cambiata, ma la sua vita si. Oggi, oltre ad essere un’amatissima cantante, è anche un’apprezzatissima conduttrice. Insomma, cosa vuole di più dalla vita? In attesa della puntata di oggi, però, scopriamo qualche cosa in più sul suo conto. E, soprattutto, sulla sua famiglia d’origine. Recentemente, vi abbiamo parlato del suo papà e del suo mamma, ma avete mai visto suo fratello? Come si chiama e che cosa fa nella vita.

Chi è il fratello di Anna Tatangelo e di che cosa si occupa

Forse non tutti lo sanno, ma Anna Tatangelo proviene da una famiglia piuttosto numerosa. Nata da Palmira e Dante Tatangelo, la splendida cantante di Sora può sempre contare sull’affetto dei suoi tre fratelli. Stiamo parlando proprio di Maurizio, Silvia e Giuseppe. A proposito di quest’ultimo, voi l’avete mai visto? Spulciando il suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti insieme. Vi assicuriamo: sono davvero bellissimi! Prima di mostrarvelo, però, scopriamo insieme di che cosa si occupa nella vita.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Giuseppe Tatangelo abbia scelto una strada professionale completamente opposta a quella di sua sorella. E di seguire, quindi, le orme di papà Dante. Su Donna Glamour, infatti, si legge che Giuseppe è un pasticcerie e che si è messo in proprio. Eccoli qui:

Insomma, è proprio il caso di dirlo: la bellezza è proprio una dote della famiglia Tatangelo. Non credete?