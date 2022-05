Le anticipazioni della puntata di Domenica In del 29 Maggio: grandissimo cantante in studio, un grandissimo colpo per la zia Mara.

Sono trascorse pochissime ore da quando Mara Venier, per la prima volta in assoluto, è stata la padrona del Venerdì sera. Non solo, infatti, una settimana fa è stata al timone di una nuova puntata di Domenica In e continuerà ad esserlo anche tra qualche ora, ma il 27 Maggio ha condotto una puntata specialissima del suo programma.

Ricco di ospiti e di clamorosi ritorni, la puntata di Domenica In show ha tenuto incollati una grandissima fetta di pubblico ed ha confermato la maestosità di Mara Venier. Fate attenzione, però: anche gli ospiti di Domenica 29 Maggio non sono affatto da meno. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate da TV Blog, infatti, sembrerebbe che anche quest’oggi si alterneranno in studio tantissimi personaggi. Ne vedremo davvero delle belle, questo è certo! A quanto pare, infatti, non solo ci sarà un amatissimo e grande cantante italiano, che tra qualche tempo festeggerà ben 55 anni di carriera, ma anche tantissimi altri volti amati della tv italiana. Pronti a saperne di più?

Domenica In del 29 Maggio, le anticipazioni della puntata: chi saranno gli ospiti di oggi

Se la puntata di Verissimo di questa stagione ha previsto degli ospiti clamorosi, anche coloro che si alterneranno nella puntata di Domenica In del 29 Maggio non sono affatto da meno. Tra sette giorni esatti, Mara Venier condurrà anche lei l’ultima puntata di questa edizione, ma prima di farlo ha voluto regalare degli appuntamenti totalmente imperdibili. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate su TV Blog, infatti, sembrerebbe proprio che i volti di quest’oggi saranno davvero formidabili.

Il primo ospite ad aprire questa puntata di Domenica In del 29 Maggio, è proprio lui: Renato Zero. Con ben 55 anni di carriera alle spalle, l’amatissimo cantante si accinge ad essere il protagonista di un evento più unico che raro. Il 23,24,25 e 30 Settembre, infatti, il simpaticissimo Zero terrà uno spettacolo, che ha già fatto sold out. Subito dopo il buon Renato, è tempo di accogliere in studio Roberto Saviano. Si passerà, poi, a parlare di musica con Tiziana Giardoni, moglie del compianto Stefano D’Orazio, e Red Canzian. Infine, una splendida parentesi dedicata a Lino Banfi e Ronn Moss.

Cosa ne pensate?