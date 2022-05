L’attore ha lasciato il segno in Harry Potter: sapete chi è sua moglie?

Abbiamo amato il personaggio di Remus Lupin in Harry Potter ma sapete chi è la moglie dell’attore che l’ha interpretato?

Abbiamo amato tutti i personaggi di Harry Potter, dai protagonisti, Harry, Hermione e Ron ai personaggi più ‘cattivi’ della saga. Tutti gli attori hanno interpretato in maniera impeccabile il mago o la strega o il babbano che dovevano portare in scena. Abbiamo vissuto i dolori, le paure, abbiamo sentito l’amore e la passione, il coraggio di lottare e la forza di non arrendersi mai del Prescelto, dei suoi amici e anche delle forze oscure.

Tra i protagonisti della saga citiamo in questo articolo Remus Lupin, in particolare facendo riferimento all’attore che l’ha portato in scena, David Thewlis. Attore, sceneggiatore e regista britannico, il ruolo del professore di Difesa contro le arti oscure l’ha portato dritto al successo facendolo conoscere in tutto il mondo. Prima di entrare a far parte del cast di Harry Potter ha interpretato importanti ruoli, come il filosofo Jhonny in Naked-Nuoto; durante gli anni novanta è apparso in film come Restoration-Il peccato e il castigo, Poeti dall’inferno, Sette anni in Tibet, L’assedio e la lista è lunga.

Da qualche anno, dopo due relazioni alle spalle, è convolato a nozze anche se l’annuncio non l’aveva allora dato: scopriamo chi è sua moglie.

E’ Remus Lupin in Harry Potter: sapete chi è la moglie dell’attore?

David Thewlis ha interpretato Remus Lupin nella saga cinematografica Harry Potter. Abbiamo seguito questo personaggio dal capitolo Il prigioniero di Azkaban. Purtroppo nella battaglia finale contro Lord Voldemort viene ucciso insieme alla sua amata e con lui moriranno grandi protagonisti.

Prima di interpretare il professore di Difesa contro le arti oscure ha portato in scena personaggi di un certo peso, recitando al cinema e in televisione e ha lavorato anche come doppiatore. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2016 dopo due relazione concluse si è sposato in segreto rivelandolo solo dopo.

La moglie dell’attore si chiama Hermine ed è una donna molto bella di origini francese. Sul suo canale instagram Thewlis pubblica scatti insieme alla sua amata e tutte le foto sono accolte da migliaia di like e tanti complimenti. Sono una coppia molto bella e super affiatata.