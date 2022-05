“E’ il mio compagno da 19 anni”: Alfonso Signorini fa luce sulla sua vita privata

Alfonso Signorini fa finalmente luca sulla sua vita privata: sapete chi è il suo compagno da ben 19 anni? Scopriamo insieme la sua identità.

Detto, fatto: dopo la fine della sesta edizione del GF Vip, Alfonso Signorini è completamente sparito dal piccolo schermo nostrano. L’impegno con il reality è stato talmente intenso che il suo conduttore ha ritenuto necessario staccare un po’ la spina dai riflettori. Sia chiaro, però: non sta affatto mani nelle mani! Oltre al suo impegno da direttore di Chi, il buon Signorini sta ricaricando le pile per la settima edizione del GF Vip, che partirà regolarmente a Settembre.

Giornalista ed opinionista, da diversi anni a questa parte Alfonso Signorini si sta facendo conoscere anche come conduttore. Certo, già in passato aveva avuto la possibilità di condurre un programma tutto suo, riscuotendo un successo impressionante, ma è solo col Grande Fratello Vip che il buon Alfonso ha confermato di che pasta è fatta. Vi siete mai chiesti, però, qualche cosa in più sulla sua vita privata? Dal punto di vista professionale, sappiamo davvero ogni cosa, ma del suo status sentimentale? Forse non tutti lo sanno, ma il conduttore ha un compagno da ben 19 anni. Davvero clamoroso, vero? Scopriamo insieme di chi stiamo parlando.

Chi è il compagno di Alfonso Signorini: cosa sappiamo

Non ama tanto parlare di sé, ma quando lo fa Alfonso Signorini spiazza davvero tutti. Nel corso di una sua intervista a Verissimo, il famoso ed amato conduttore ha fatto luce sulla sua vita privata. Fino a poco tempo fa, infatti, si sapeva davvero pochissimo, ma adesso il giornalista e direttore di uno dei più famosi settimanali nostrani ha fatto chiarezza sul suo status sentimentale. Seppure si sa davvero pochissimo sul suo compagno, Alfonso Signorini ha una spalla su cui contare e piangere da circa 19 anni. Non sappiamo come si siano conosciuti, ma quello che non possiamo fare a meno di raccontarvi è di come si percepisce chiaramente che il loro è un amore unico.

A quanto pare, sembrerebbe che Alfonso Signorini e Paolo Galimberti – è questo il nome del suo compagno – vivano in due case completamente diverse. Nonostante questo, però, sentono sempre la necessità di stare insieme e ritrovarsi. Insomma, un amore di altri tempi!

Lo sapevate?