Si sono conosciuti su una chat di incontri, cos’è successo dopo 90 giorni per innamorarsi? Pazzesco

Si sono inizialmente conosciuti su una chat di incontri, poi hanno partecipato a 90 giorni per innamorarsi: cos’è successo dopo? Pazzesco!

Tutti gli amanti di 90 giorni per innamorarsi, non possono assolutamente dimenticarsi di loro. Stiamo parlando del giovanissimo Hamza e della splendida Memphis, protagonisti della quinta stagione del famoso programma di Real Time.

Così come per la stragrande maggioranza dei casi, anche Hamza e Memphis si erano conosciuti diverso tempo prima, ma non avevano mai avuto la possibilità di incontrarsi. Nel loro caso, infatti, i due si sono conosciuti su una chat di incontri, ma data la lontananza non si era mai incontrati di persona. 90 giorni per innamorarsi, quindi, non solo li ha fatti incontrare per la prima volta, ma ha dato anche la possibilità ad entrambi di convolare a nozze. Un lieto fine incredibile, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, durante la luna di miele, la giovane Memphis aveva scoperto di essere in dolce attesa. Cos’è successo, però, dopo 90 giorni per innamorarsi? Hamza e Memphis, quindi, sono ancora insieme come Ed e Liz? Oppure, si sono detti addio come Larissa e Colt si sono detti addio per sempre? Quello che abbiamo scoperto è davvero pazzesco.

Memphis e Hamza dopo 90 giorni per innamorarsi: pazzesco quello che è successo

Cos’è successo, quindi, a Memphis e Hamza di 90 giorni per innamorarsi subito dopo il programma di Real Time e le loro nozze? Anche loro hanno scelto di restare insieme nonostante le culture differenti oppure hanno voluto dirsi addio per sempre? Sul web, le notizie a disposizione sono piuttosto diverse, ma tutto sostengono che la coppia sembrerebbe salutata definitivamente nonostante una bambina piccolissima. Tuttavia, però, noi siamo riusciti a rintracciare il giovane Hamza su Instagram ed abbiamo scoperto qualcosa di pazzesco.

Oltre al dimagrimento notevole, non abbiamo potuto fare a meno di dare uno sguardo approfondito al suo canale Instagram e notare uno scatto risalente al 5 Aprile insieme a Memphis. Non sappiamo se, ad oggi, il loro addio sia confermato o, addirittura, definitivo. Fino a quasi due mesi fa, però, i due stavano ancora insieme.

Cosa ne pensate?