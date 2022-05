Dimenticatela così! Dopo Vite al Limite è cambiato tutto: eccola oggi, resterete di stucco

Dopo Vite al Limite è cambiato tutto: la ricordate così? Oggi dimenticatela! Eccola com’è, resterete davvero di stucco, da non credere.

Era il 2013 quando Vite al Limite è andato in onda per la prima volta in assoluto. Da quel momento, il successo del programma di Real Time è stato letteralmente spietato. Ed ancora adesso continua ad essere tra i più seguiti ed amati.

Nel corso delle dieci edizioni del programma, il suo numerosissimo pubblico ha avuto la possibilità di conoscere tantissime storie e di affezionarsi ad ognuna di esse. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo mostrato l’incredibile trasformazione di Milla Clark o la storia drammatica di Lisa. In tantissima, però, sono curiosi di avere qualche notizia in più su Bianca, protagonista delle ultimissime puntate di Vite al Limite. Al momento della sua partecipazione al programma, la donna del Tennessee pesava 274 kg ed era impossibilitata a svolgere una vita normale. Una situazione davvero insostenibile e che l’ha spinta a chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. Durante il suo percorso in clinica, Bianca è dimagrita notevolmente, ma adesso è davvero irriconoscibile. L’abbiamo rintracciata su Instagram: è pazzesco il suo cambiamento! Dopo Vite al Limite è cambiato tutto: come sta oggi!

Dopo Vite al Limite è cambiato tutto: com’è oggi Bianca, eccola

Era già mamma di due splendidi bambini, eppure Bianca non riusciva affatto a prendersi cura di loro. I suoi chili di troppo, infatti, l’ostacolavano fortemente e lei, spesso e volentieri, era costretta a chiedere aiuto a suo marito. Dopo Vite al Limite, però, è cambiato tutto! Grazie alla dieta del dottor Nowzaradan e alla sua costanza, Bianca è dimagrita notevolmente. E da un massimo di 274 kg, è riuscita a pesare 104 kg. Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Com’è oggi?

Siamo riusciti a rintracciare la bella Bianca su Instagram e siamo rimasti completamente a bocca aperta quando abbiamo visto la sua forma fisica di oggi. Non sappiamo quanti chili abbia perso ancora, ma è davvero impossibile non notare quanto sia cambiata. Spulciando il suo canale, infatti, abbiamo rintracciato una sua recentissima foto, eccola qui:

Insomma, la trasformazione c’è stata ed è piuttosto notevole. Cogliamo l’occasione per complimentarci con Bianca ed invitarla a non mollare mai.