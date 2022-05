Elena D’Amario ama particolarmente quell’accessorio: ora è tornato di gran moda

Non solo bellezza e talento, anche lo stile di Elena D’Amario incanta i fan: quell’accessorio è tra i suoi preferiti, ci avete fatto caso?

Quando nel 2009 Elena D’Amario partecipò come allieva ad Amici, fu subito chiaro che la sua strada sarebbe stata quella del successo. Già nel famoso talent show di Canale 5 si fece notare per il talento e la voglia di inseguire il suo sogno di ballerina e anche la sua bellezza non passò inosservata.

Aveva solo 19 anni, ma perfino un professionista del settore come David Parsons si accorse di lei. Infatti, dopo la fine del percorso nella scuola più famosa d’Italia, la volle nella sua compagnia, celebre a livello internazionale.

Come sanno tutti, in questi anni Elena ha continuato a far parte di Amici nelle vesti di professionista e la sua carriera artistica ha abbracciato anche il mondo della pubblicità. Senza dimenticare la sua partecipazione a videoclip musicali di artisti di grande successo come Achille Lauro ad esempio.

Ammirata anche per il suo stile capace di lanciare e rilanciare varie mode, Elena appare spesso sui social con un accessorio che molti ricorderanno e che è ancora amato dalla maggior parte di noi. Lo avete notato anche voi?

Elena D’Amario ripropone l’accessorio in voga negli anni Duemila: le foto parlano chiaro

Osservando le bellissime foto che riempiono il profilo Instagram della ballerina, si nota che ama in particolar modo le bandane, soprattutto in spiaggia. Durante le ultime estati è apparsa più volte con questo accessorio molto di moda vent’anni fa che le dona uno stile gipsy particolarmente adatto alla sua bellezza.

Sotto all’ultimo scatto pubblicato sul popolare social network, Elena ha scritto: “L’anima di una gitana”. Ma questa non è l’unica foto in cui la vediamo con questo look! E soprattutto, non è l’unica sua immagine che ripropone la moda degli anni Duemila.

Quest’anno sono parecchie le grandi firme che hanno rilanciato la bandana sulle passerelle: Blumarine, Etro, Fendi by Versace. Molto glamour sia annodato al collo che intorno alla testa, questo dettaglio conquista anche gli uomini. LDA, ad esempio, ha dedicato proprio a celebre fazzoletto una delle sue canzoni più amate!

Inutile dirlo, ma la D’Amario così può davvero stregare tutti!