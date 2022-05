Elisa completamente al naturale: come cambia senza trucco?

Avete mai visto Elisa completamente al naturale ? Ecco come cambia la cantante senza trucco.

Nell’ultimo Festival di Sanremo Elisa ha scelto dopo 20 anni di farvi ritorno presentandosi con la canzone O forse sei tu. Nella serata finale si è classificata al secondo posto dietro i vincitori, Mahmood e Blanco che hanno trionfato con il brano Brividi.

L’artista dopo anni ha deciso di calcare nuovamente quel palco che fa tremare un po’ tutti i cantanti. La prima volta che decise di parteciparvi risale al 2001 ed è stata anche l’ultima fino al 2022. Al tempo Elisa con il brano Luce (tramonti a nord est) si classificò al primo posto e ottenne ben sei premi. Voce inconfondibile, ogni suo testo è una poesia. Sembra che le parole si intreccino cercando di ricreare un mondo che si aggrappa alla pelle e non si stacca più. Ed è così per la sua voce, si incide e non va via più, bella e profonda.

Come quasi tutti i personaggi del mondo dello spettacolo anche lei ha un profilo social. Su instagram condivide pochi scatti e non troppe storie. In molti post possiamo ammirarla cantare e suonare. Elisa è solita mostrarsi senza trucco e soltanto nelle occasioni più importanti e in eventi o uscite mostra un leggero make up. Naturalmente per chi non segue molto i social non ha questa possibilità di vederla sempre. Ecco perchè vi mostriamo qui com’è al naturale.

Elisa al naturale: come cambia la cantante senza trucco e filtri

Sui social ma forse anche nelle uscite quotidiane, Elisa non ama, almeno da quello che vediamo, truccarsi. Si mostra sempre in tutta la sua semplicità. Chi non ha la possibilità di vedere i social non l’avrà sicuramente vista al naturale.

Eccola senza trucco e nessun filtro. E’ abitudine vederla quasi sempre senza make up in particolare proprio su instagram, in questo caso. I suoi tratti semplici caratterizzano il viso e anche senza colori non cambia molto. Dobbiamo anche dire che Elisa usa un trucco molto leggero e la differenza non si nota in modo eccessivo.