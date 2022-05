Federico Fashion Style finisce in lacrime parlando della sua infanzia

Federico Fashion Style non trattiene l’emozione e finisce in lacrime: il retroscena sulla sua infanzia, ecco cosa ha raccontato

E’ sicuramente oggi un volto conosciuto nel mondo dello spettacolo. Il ‘parrucchiere dei Vip’ che ha ottenuto un enorme successo sul piccolo schermo ha conquistato tutti con la sua storia.

Federico Lauri, conosciuto da tutti come Federico Fashion Style, è divenuto nel tempo un volto non solo seguitissimo via social ma anche un personaggio televisivo amatissimo. La sua ultima esperienza televisiva lo ha visto come ‘giudice’ all’interno del reality condotto da Barbara D’Urso, La Pupa e il Secchione, andato in onda fino ad un mese fa su Italia 1.

Ferico Fashion Style è stato ospite a Verissimo di Silvia Toffanin ed in quella occasione, il celebre hairstylist non ha potuto trattenere l’emozione ed è finito in lacrime durante l’intervista. Ha riaperto il cassetto dei ricordi, e parlando della sua infanzia e del rapporto con il suo papà, si è lasciato guidare dalle emozioni. Ecco cosa ha fatto sapere.

Federico Fashion Style in lacrime: il retroscena della sua infanzia

Verissimo ci ha lasciati lo scorso sabato con l’ultima puntata, ma a noi non va di chiudere questo capitolo e per questo ripercorriamo alcuni dei momenti più emozionanti di questa edizione. Tra le storie che ci hanno colpito c’è stata quella di Federico Fashion Style. Il giovane hairt stylist è stato ospite della conduttrice qualche mese fa. In occasione della sua ospitata televisiva, ha ripercorso alcuni momenti salienti della propria carriera ma non solo.. Sono stati toccati alcuni ‘tasti’ che hanno suscitato in lui forti emozioni, in particolare alcuni momenti della sua infanzia ed il rapporto con la propria famiglia. A far sciogliere Federico Fashion Style che poco dopo è finito in lacrime, è stata una lettera da parte del suo papà.

Federico Lauri non ha mai nascosto di non aver avuto un rapporto facile con il suo papà, che però in un video mostrato a Verissimo ha voluto chiedere scusa a suo figlio. Il giovane però ha risposto così: “Non esiste che mio padre mi chieda scusa perché mio padre e mia madre sono le persone a cui tengo di più. Lui è un tipo molto normale, non è ‘glamour’, non è fashion. Per lui la cosa più particolare magari è una camicia celeste. Lui non mi deve chiedere scusa, mi ha insegnato le cose importanti della vita, il rispetto per le persone“.