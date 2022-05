Harry e Meghan, colpo di scena al Giubileo di Elisabetta: nessuno se lo aspetta, ma…

Colpo di scena per Harry e Meghan: il Giubileo di Elisabetta riserverà molto probabilmente una sorpresa inaspettata.

Manca sempre meno al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta e finora tutti sapevano che Harry e Meghan erano stati esclusi dalla tradizionale apparizione della Royal Family sul balcone di Buckingham Palace. Ma ecco che arriva un colpo di scena: Omid Scobie, il “portavoce ufficioso” della coppia, rivela ora un’altra verità.

“Si dice che la regina la guarderà su uno schermo a Buckingham Palace e poi uscirà sul balcone solo alla fine: e ci sono voci secondo cui Harry e Meghan saranno lì con lei, nonostante non siano potuti apparire il primo giorno. Ci sono state indicazioni dal Palazzo in questo senso”, rivela Scobie.

Secondo il portavoce, i Sussex saranno presenti la mattina del 3 alla messa di ringraziamento nella cattedrale di St. Paul’s. Non a caso, si tratta di un momento legato alla famiglia e non all’aspetto istituzioale della monarchia, dalla quale preferiscono tenersi lontani. “Non sarei sorpreso — aggiunge Scobie — se vedessimo per la prima volta foto della regina con Archie e Lilibeth, i figli dei Sussex. Ci sono state anche voci di un battesimo di Lilibeth per l’occasione, ma a quanto ne so non avverrà durante i giorni del Giubileo”.