La mamma di Shaila Gatta è bella quanto lei: eccole insieme

Avete mai visto la mamma di Shaila Gatta? La ballerina mostra un dolcissimo scatto insieme a lei.

Abbiamo seguito Shaila Gatta per diversi anni sul bancone di Striscia la Notizia. Nel giugno del 2021 insieme a Mikaela Neaze Silva comunicò al pubblico la scelta di lasciare il programma. Negli ultimi tempi abbiamo visto il loro ritorno perchè le nuove veline, Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani, avevano avuto contatti con una persona positiva al covid e quindi per qualche giorno sono arrivate Shaila e Mikaela a sostituirle.

L’ex velina mora è seguitissima sui social e pubblica molti scatti, in alcuni è possibile vederla senza trucco o in un cambio dal prima al dopo, mostrando la ‘trasformazione’; spesso condivide con i follower tutorial che riguardano gli allenamenti. Infatti Shaila si mantiene in forma praticando molto sport e i risultati sono evidenti perchè ha un fisico scolpito.

Spulciando tra le varie immagini abbiamo recuperato una in cui è fotografata insieme a sua mamma e in basso al post le fa una dolce dedica.

Shaila Gatta insieme a sua mamma: la bellezza è proprio di famiglia

Prima di vederla sul bancone di Striscia la notizia Shaila è stata un’allieva di Amici. Nella scuola comincia a farsi apprezzare mostrando di avere talento e tanta tanta voglia di imparare e migliorarsi sempre più. Dopo la conclusione della quattordicesima edizione la sua carriera ha letteralmente spiccato il volo.

Ha fatto parte di tanti corpi di ballo televisivi fino ad arrivare a Striscia la notizia. Ha lasciato il tg satirico nel giugno del 2021. La scuola di Amici e Striscia hanno fatto sì che la popolarità crescesse e anche sui social ha un enorme numero di follower. La ballerina è molto legata alla sua famiglia e quando trascorre il tempo con i suoi genitori condivide sempre tante storie, scherza molto con suo padre e non mancano le foto con la sua dolce mamma.

Ecco insieme mamma e figlia: due donne molte belle! E’ palese che Shaila abbia preso questa bellezza da sua madre. Questo è un vecchio scatto pubblicato in un giorno speciale: “Buon compleanno mamma. Sei la nostra roccia, il nostro punto di riferimento. Sei l’esempio di forza, umiltà e nobiltà d’animo“. Parole molto belle che mostrano quanto sia grande l’amore che la ballerina prova per la sua bellissima famiglia.