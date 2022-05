Mara Venier ha tante idee e progetti ma ha un sogno in particolare che vorrebbe realizzare.

Schietta e passionale come solo lei può essere Mara Venier ci ha regalato una puntata di Domenica In in prima serata spettacolare! Venerdì 28 maggio la conduttrice è andata in onda con una puntata speciale per festeggiare i 30 anni della trasmissione tanto amata.

E’ stato un successo ed è poco definirlo così perchè in quel salotto che tutte le domeniche ci accompagna abbiamo visto passare grandi ospiti e le emozioni si sono susseguite una dietro l’altra. La Venier ha fatto suo Domenica in e vederla in quel posto ci dà quel senso di serenità che solo lei può perchè quel posto è suo.

In un’intervista rilasciata al Messaggero ha parlato proprio della possibilità di lasciarlo e di andare in pensione ma lei a quanto pare non ci pensa proprio. E noi come possiamo reagire a tale notizia? Ma proprio come lei, non ci pensiamo proprio a non vederla nuovamente lì, in quel ruolo e in quel salotto. E sempre nella medesima intervista ha parlato anche di un sogno che le piacerebbe poter realizzare.

Mara Venier e il sogno che vorrebbe realizzare: cos’ha rivelato la conduttrice

Domenica In è il suo posto e chi le chiede della possibilità di andare in pensione lei risponde: “Col ca***”, perchè Mara Venier non sembra voler abbandonare il pubblico che la segue da anni. In un’intervista al Messaggero ha raccontato un po’ di sè, delle cadute e ricadute affrontate, dei suoi progetti, perchè è sempre piena di idee.

Ha un sogno che vorrebbe realizzare e che noi da quando l’abbiamo saputo, non facciamo altro che sperare che questo presto possa realizzarsi. La conduttrice ha molti progetti, ha tante offerte, farà un’altra Domenica in che è molto faticosa e poi magari ha in mente qualcosa di diverso.

Mara sogna di poter fare un programma con Maria De Filippi. Dice che è l’unica che le ha dato una mano ed è una cosa che lei non dimenticherà mai ma non solo: “Ho tante offerte, magari qualcosa con Maria De Filippi e Mara Maionchi. Voglio divertimi ancora”, dice. E allora noi non aspettiamo altro che questo ‘progetto’ possa realizzarsi perchè vedere tre grandi artiste della televisione insieme sarebbe il massimo!