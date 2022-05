Perché Maurizio Costanzo ‘sgrida’ continuamente Maria De Filippi: il motivo

Perché Maurizio Costanzo ‘sgrida’ sempre Maria De Filippi: i due ne hanno spiegato il motivo proprio durante un’intervista

Insieme da più di 25 anni, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una delle coppie più longeve nella storia della televisione italiana. Sebbene il loro sia un amore sbocciato lontano dalle telecamere, i due hanno presto fatto scalpore divenendo una delle coppie più amate.

Ad oggi sono inoltre, come ben sappiamo, due volti amatissimi nel mondo dello spettacolo. I due conduttori televisivi sono apparsi insieme in un’intervista e durante quest’ultima si è aperto un ‘siparietto’ davvero imperdibile. Ecco spiegato il motivo per il quale Maurizio Costanza ‘sgrida’ continuamente Maria De Filippi; non lo avreste mai immaginato!

Sapete perché Maurizio Costanzo ‘sgrida’ sempre Maria De Filippi? Il motivo

In collegamento da remoto con Fabio Fazio, conduttore a Che Tempo che Fa, era ospite Maurizio Costanzo. Dopo aver ripercorso alcune tappe importanti della sua carriera lavorativa, a dare il suo saluto al conduttore è intervenuta anche Maria De Filippi. Il conduttore non ha potuto fare a meno di mostrare alla longeva coppia i momenti salienti delle loro carriere ma la conduttrice ha incalzato con tono ironico facendo sapere che suo marito non ricorda perfettamente tutte le tappe importanti della sua vita.

Maurizio Costanzo non ha però esitato ad intervenire e contraddire la sua compagna di vita che dice al conduttore che fa sapere il motivo per il quale suo marito la ‘sgrida‘ di continuo: “Vedi Fabio vengo perennemente sgridata. Questa sera è pubblica questa cosa. Chi è il capo tra noi? Il capo è sempre Maurizio“, ha fatto sapere l’amatissima conduttrice Mediaset.

Il conduttore però per dimostrare che quanto detto dalla sua consorte non fosse veritiero ha voluto ricordare il giorno in cui si sono conosciuti ed ha fatto sapere: “Pensa che stiamo insieme da 27 anni. Dissi che volevo trovare la donna con la quale morire, e l’ho trovata”.

Insomma, piccoli screzi e scaramucce tra marito e moglie che fanno sorridere non trovate?