Renato Zero da giovane con la sua storica ex compagna: incantevoli insieme!

La musica e l’arte in generale scorrono nelle sue vene e da decenni Renato Zero incanta stuoli di fan, ma avete mai visto la sua ex compagna?

Le sue canzoni hanno conquistato il cuore di intere generazioni e il suo successo continua ancora oggi, dopo oltre 50 anni di carriera. I suoi fan, che lui ha ribattezzato da sempre ‘sorcini’, continuano a seguirlo con amore e anche oggi, 29 maggio 2022, saranno felicissimi di vederlo ospite nella puntata di Domenica In su Rai1.

Nato a Roma il 30 settembre 1950 col cognome Fiacchini, Renato Zero ha sentito sin da giovanissimo il richiamo della musica, del teatro e del canto. Terminate le scuole medie, dopo le medie, frequentò per tre anni l’Istituto di Stato per la Cinematografia e la Televisione Roberto Rossellini, ma decise di interrompere quel percorso proprio per dedicarsi completamente alle sue passioni.

Figlio dell’infermiera Ada Pica e del poliziotto marchigiano Domenico, della sua vita sentimentale non si hanno molte informazioni data la sua riservatezza. Sappiamo però che nel 2003 ha adottato un figlio, Roberto Anselmi Fiacchini, che è stato fidanzato con Enrica Bonaccorti e che ha avuto una lunga storia con Lucy Morante, sua collaboratrice.

Sul profilo Instagram del famoso artista c’è uno scatto che li ritrae insieme da giovani, una coppia bellissima!

Renato Zero, la foto con l’ex compagna Lucy: erano davvero molto giovani

Di Lucy Morante non si sanno molte cose se non che è sorella del musicista Massimo Morante, fondatore della band Goblin e bravissimo chitarrista. Lei e Renato si conobbero negli anni ’70 e tra loro c’era un sodalizio anche lavorativo. Lucy si occupava infatti della vendita dei suoi dischi.

Non si sono mai sposati e il cantante a Domenica In in passato ha spiegato che il matrimonio non era nei suoi progetti: “Mai, non ho mai pensato di sposarmi. Non sono cliente di nessuna bomboniera e di nessun confetto. Sono sposato con il pubblico”.

Nonostante la fine della loro storia, tra loro c’è sempre stato un legame speciale, tanto che Renato l’ha definita “l’esperienza più bella”: “Non avrei neppure bisogno di dirle bentornata, perché con Lucy non ho mai davvero rotto. È sempre stata parte della mia vita”

Visto quanto erano belli insieme?