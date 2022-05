“La mia carriera riparte altrove”: ha rifiutato il programma con Barbara D’Urso

Ha rifiutato il programma in compagnia di Barbara D’Urso: la showgirl ed amatissima conduttrice riprende la sua carriera da altro.

Ci sono scelte e scelte da prendere! C’è chi, a distanza di anni, se ne pente amaramente. E chi, invece, prende una drastica decisione perché consapevole che sia proprio questa la scelta giusta.

Nel corso di una sua intervista a Chi, l’amatissima showgirl e famosa conduttrice non ha potuto fare a meno di commentare il suo ritorno in tv. È trascorso poco più di un anno da quando usciva da un famosissimo reality, ma solo adesso l’ex volto di tante trasmissioni è pronta ad una nuova avventura. Da diverse settimane a questa parte, infatti, è al timone – insieme ad un suo grande amico ed altri incredibili professionisti – di un programma in onda su Discovery. “È una rete inclusiva, giovane, che vive di idee, coraggio ed entusiasmo”, ha spiegato alle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, rivelando il motivo della sua scelta. Le “sorprese”, però, non sono affatto finite qui. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che – ancora prima di accettare questa offerta – alla conduttrice sia stato proposto di prendere parte ad un programma insieme a Barbara D’Urso, ma che lei abbia clamorosamente rifiutato.

Ha rifiutato il programma con Barbara D’Urso: decisione clamorosa della conduttrice

Dopo aver cavalcato l’onda del successo nella casa del GF Vip, la conduttrice è stata fortemente desiderata per un programma con Barbara D’Urso. “C’è stato un incontro ma abbiamo preferito fare altro. Sarebbe stato surreale”, ha rivelato l’amatissima conduttrice televisiva per spiegare perché ha rifiutato l’allettante offerta. Sapete di chi parliamo? Proprio di lei: Stefania Orlando!

Attualmente sul piccolo schermo col programma “Questo è casa mia”, Stefania Orlando ha raccontato della proposta ricevuta per essere uno dei volti de La pupa e il secchione, trasmissione di Barbara D’Urso andata in onda fino a qualche settimana fa e che ha visto la vittoria di Maria Laura De Vitis, ma che ha clamorosamente rifiutato. Nulla di personale nei confronti della D’Urso, sia chiaro. Adesso, però, la bella Orlando si è resa conto che la sua carriera è pronta a ripartire da altrove.

Ve lo sareste mai immaginato?