Chi è Cloè D’Arcangelo, spesso inquadrata a L’Isola dei famosi ed amica di Estefania Bernal.

Gli ascolti de L’isola dei famosi sembra che stiano sempre più spiccando il volo. Il pubblico si sta lasciando travolgere dalle avventure dei naufraghi. Mai come quest’anno l’atmosfera sembra essere molto giocosa e solare ed è proprio quello che serviva.

Ilary Blasi insieme a Nicola Savino e Vladimir Luxuria forma un trio perfetto, dinamico, divertente, prende le situazioni un po’ troppe pesanti alla leggera facendole così passare anche ai telespettatori. E se questa edizione non è ancora terminata già in molti sperano che nella prossima possano esserci proprio loro, tutti e tre insieme, perchè piacciono e ci piacciono!

Nella scorsa puntata una naufraga ha ricevuto un regalo speciale. Estefania Bernal ha avuto la possibilità di scegliere tra l’immunità e una sorpresa e ha scelto quest’ultima opzione. Così ha avuto la possibilità di farsi sorprendere dall’arrivo della sua cara amica, Cloè D’Arcangelo. La giovane è spesso ospite in studio per sostenere la naufraga e da quando ha avuto inizio il reality è quasi sempre stata presente. Ma cosa sappiamo di lei? Scopriamo qualcosa in più al riguardo.

Isola dei famosi, chi è Cloè D’arcangelo e amica di Estefania Bernal

Estefania Bernal ha avuto modo di farsi sorprendere dall’emozione in un incontro faccia a faccia con la sua amica Cloè D’Arcangelo. Abbiamo avuto la possibilità di conoscere meglio anche se a piccoli tratti Cloè perchè è quasi sempre ospite in trasmissione.

Cosa sappiamo della giovane? Possiamo dirvi che è nata e cresciuta a Milano e dovrebbe essere nata il 7 giugno 1995. E’ laureata, dopo il diploma al liceo classico ha conseguito la laurea in Psicologia il 21 luglio 2021, come dimostra lo scatto social pubblicato sul suo canale instagram.

L’amica di Estefania è una modella proprio come lei e fa parte della sua stessa agenzia, la società di Paola Benegas. Tra le sue passioni c’è la Boxe e in qualche scatto è ben evidente, tra gli ultimi pubblicati mostra infatti i guantoni. Ma tra le immagini condivise e anche vedendola nello studio de L’Isola dei famosi, a prima vista notiamo la sua bellezza: castana, sguardo magnetico e un viso che colpisce.