Angie Johns oggi dopo Vite al Limite: questo recentissimo scatto vi farà sobbalzare, si mostra proprio così

Com’è diventata Angie Johns oggi dopo Vite al Limite? Questo recentissimo scatto vi farà sobbalzare dalla sedia, si mostra proprio così.

Sono tantissimi i pazienti che hanno scelto di rivolgersi al dottor Nowzaradan nel corso delle dieci stagioni di Vite al Limite. Ed altrettanto numerosi sono coloro che, dopo aver iniziato ad ottenere degli ottimi risultati in clinica, sono riusciti a registrarli anche una volta ritornati a casa. È il caso, ad esempio, di Justin McSwain oppure di Milla Clark.

La storia di Angie Johns, come in molti ricorderanno, è stata raccontata nel corso della settima stagione del programma. E subito ha saputo conquistare un’attenzione particolare. Non solo perché il passato della giovane paziente del dottor Nowzaradan era segnato da diversi eventi traumatici, ma anche perché i risultati registrati nel corso del suo percorso non sono stati affatto soddisfacenti. Angie, infatti, è stata una di quelle pazienti che ha scelto di non proseguire il programma per ben 12 mesi, ma di abbandonarlo prima del previsto. Infatti, la Johns era ritornata a casa dopo solo 8 mesi dall’inizio del suo percorso con solo 22 chili in meno. Avete visto, però, com’è diventata oggi? Questo scatto recentissimo vi lascerà senza parole.

Com’è oggi Angie Johns dopo Vite a Limite? Colpo di scena: si mostra proprio così

La vera prova del nove non è rispettare per filo e per segno la dieta del dottor Nowzaradan e il suo percorso di dimagrimento durante i 12 mesi di Vite al Limite, ma rispettare una sana e corretta alimentazione una volta ritornati a casa. E quanti ce ne sono stati nel corso di queste edizioni che, appena spenti i riflettori, sono dimagriti ancora di più. Tra questi, c’è proprio Angie Johns. Seppure la donna abbia scelto di abbandonare il programma dopo essere passata da 292 kg a 270 kg, è a casa che ha dato vita ad un vero e proprio cambiamento choc.

Sono trascorsi circa un paio d’anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite, ma avete visto com’è diventata oggi Angie Johns? Su Facebook, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti recentissimi e non abbiamo potuto fare a meno di notare il suo dimagrimento. Eccola qui, sobbalzerete anche voi quando la vedrete:

La Angie di adesso non ha nulla a che vedere con la Angie di prima, vero?