Anticipazioni Isola dei famosi di Lunedì 30 Maggio: saranno tutti contro tutti, stasera sarà un appuntamento da non perdere.

Mancano esattamente 27 giorni alla finale di questa sedicesima edizione de L’Isola dei famosi! Prolungato di circa un mese rispetto all’inizio, la finale dell’adventure reality si appresa ad essere una delle più seguite in assoluto. Fate attenzione, però: ancora prima dell’ultima puntata, ci attendono tante altre davvero imperdibil!

Lunedì 30 Maggio, quindi, andrà in onda una nuova puntata de L’isola dei famosi. Il primo ed unico appuntamento di questa settimana, dal momento che da Venerdì 3 Giugno andrà in onda la prima puntata di New Amsterdam, prevede una serie di colpi di scena davvero impressionanti. Certo, di anticipazioni ufficiali non ce ne sono ancora. Non sappiamo nemmeno se sia proprio questa la puntata in cui ritornerà un’amatissima ex naufraga ed apprezzato volto tv, ma siamo ugualmente certi che ne vedremo davvero delle belle. Seppure sembrava che il gruppo avesse riacquistato un proprio equilibrio, non è stato affatto così. Gli “schieramenti” continuano ad essere molto chiari tanto da far sembrare i naufraghi tutti contro tutti. Capiamo qualche cosa in più.

Anticipazioni Isola dei famosi del 30 Maggio: cosa accadrà stasera, impensabile!

Una nuova puntata de L’isola dei famosi, quindi, ci attende oggi Lunedì 30 Maggio. A partire dalle ore 21:45, Ilary Blasi incanterà tutti col suo look – com’è già solita fare, d’altra parte – e si metterà al timone di qualcosa di unico ed irripetibile. Siete curiosi di sapere che cosa accadrà stasera? Cerchiamo di capire alcune anticipazioni di stasera.

Se tutte le altre puntata de L’isola dei famosi sono state imperdibili, questa sera lo sarà ancora di più. Non abbiamo ancora tante notizie in merito, ma quello che possiamo dirvi è che prevediamo una puntata di “tutti contro tutti”. Nei giorni scorsi, infatti, ci sono state delle furenti liti tra i naufraghi, che ormai sono arrivati al limite della sopportazione, tanto da determinare una divisione in due parti. Ilary Blasi ed Alvin cercheranno di capire qualche cosa in più in merito? Molto probabilmente, si! Senza alcun dubbio, poi, ci saranno nuove sorprese per alcuni dei concorrenti, ma anche nuove nomination ed eliminazioni.

Chi tra loro, secondo voi, raggiungerà Playa Sgamadissima?