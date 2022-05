Avete mai visto la sorella di Serena Rossi? E’ identica a lei: vederla vi lascerà a bocca aperta!

Vederle insieme vi lascerà senza parole: Serena Rossi e sua sorella sono praticamente identiche, eccole in uno scatto imperdibile!

E’ una delle attrici televisive più amate. Serena Rossi ha esordito nel mondo dello spettacolo giovanissima ed oggi è un vero e proprio talento. Anzi uno dei volti più amati sul piccolo schermo.

Il teatro è stato per lei un trampolino di lancio, ma l’approdo sul piccolo schermo nei panni di ‘Carmen’ nella fiction in onda su Rai 3 Un posto al Sole, le ha dato sicuramente maggiore notorietà. In quelle vesti, la splendida Serena Rossi ha potuto dare il meglio di sé. Non solo una splendida attrice, Serena Rossi ha anche una strabiliante voce. Le sue doti canore ben si mescolano al suo talento davanti la telecamera ed alla sua spontaneità e semplicità. Tutte caratteristiche che la rendono una delle attrici più amate nella tv italiana. Ma talento e bellezza a quanto pare sono delle vere e proprie doti di famiglia. Anche la sorella di Serena Rossi è un volto che abbiamo visto in tv. Si chiama Ilaria ed è la sorella della splendida attrice. E’ apparsa anche lei sul piccolo schermo come controfigura di sua sorella. Forse non avete fatto caso allo ‘scambio’ di ruoli perché le due sono praticamente identiche. Eccole in uno scatto imperdibile!

Avete mai visto la sorella di Serena Rossi? Eccole insieme, la somiglianza è davvero incredibile

Ilaria Rossi è la sorella di Serena Rossi. Classe ’91, la sorella della splendida attrice ha conseguito la laurea e proprio come Serena Rossi è una grande amante della musica. Le due sorelle sebben abbiano circa 6 anni di differenza, hanno un rapporto molto forte e solido. Sono molto unite e di grande supporto l’una per l’altra.

Pensate che Ilaria ha fatto da controfigura all’interno della fiction in cui la splendida Serena ha esordito, ovvero Un Posto al Sole e successivamente ha rivestito l’abbiamo ritrovata nel film ‘Ammore e malavita’ . Eccole insieme in uno scatto ripreso proprio dal set del film. Le due si somigliano così tanto che chiedere ad Ilaria di fare da controfigura è stato naturalissimo. In questo scatto, Serena era in attesa del piccolo Diego e così sua sorella Ilaria ha sostituito Serena nelle scene più ‘pericolose’.

Non trovate siano identiche?