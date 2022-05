Beatrice Valli lancia la nuova moda dell’estate: cosa ha indossato a Capri

A pochi giorni dal matrimonio, Beatrice Valli ha lanciato la nuova moda dell’estate: avete visto cosa ha indossato sull’isola?

Sono finalmente convolati a nozze, Beatrice Valli e Marco Fantini. Dopo il matrimonio dell’amatissimo sportivo e la sua bellissima compagna, anche i due ex volti di Uomini e donne hanno compiuto il grande passo.

Si è finalmente celebrato il matrimonio dei “Vallini”, è proprio questo l’hashtag che la bella Beatrice ha utilizzato a corredo dei suoi ultimi scatti sui social, e da come abbiamo potuto constatare è stato tutto fantastico. Gli sposi erano bellissimi e – dal momento che erano accompagnati dai loro figli – l’atmosfera è stata davvero magica. Noi non vediamo l’ora di scoprire qualche cosa in più e vedere il loro album di matrimonio! Qualche ora prima del sì, però, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne non ha potuto fare a meno di condividere una serie di scatti che ritraggono lei e tutta la sua famiglia a Capri. Avete visto cosa ha indossato sull’isola campana? Il suo outfit è decisamente da copiare! Beatrice Valli, quindi, lancia la nuova moda dell’estate, ma avete visto in che cosa consiste?

Beatrice Valli, la moda dell’estate è proprio questa qui: avete visto cosa ha indossato?

Dopo l’outfit estivo di Alessia Marcuzzi, sfoggiato in occasione di una delle sue ultimissime vacanze, non possiamo fare a meno di mostrarvi il look indossato da Beatrice Valli a Capri pochi giorni prima delle sue nozze. È in compagnia di Marco Fantini, suo futuro sposo, e dei suoi figli, ma quello che non può passare affatto inosservato è lo stile scelto. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne lancia la nuova moda dell’estate e tutti ne sono già pazzi! Curiosi di saperne di più?

A poche ore dal matrimonio, Beatrice Valli si è mostrata al suo pubblico social in tutta la sua bellezza, facendo impazzire tutti. Avete visto come si è mostrata? In perfetta linea con un’atmosfera calda ed estiva, la moglie di Marco Fantini ha indossato un pantalone a vita alta elasticizzato di colore bianco e marrone abbinato ad un crop top dello stesso colore e con un scollo all’americana. Ai piedi, invece, un paio di sandali, rigorosamente color cuoio, di un famoso brand. Eccola qui in tutta la sua bellezza:

Non c’è che dire: è davvero bellissima! Tanti auguri agli sposi!