Beautiful anticipazioni: ben due protagonisti finiranno in carcere, terribile colpo di scena nelle prossime puntate della soap opera di Canale 5.

Appassionati di Beautiful sta per abbattersi una vera e propria bufera nella soap opera di Canale 5. Come sappiamo, i colpi di scena in quel di Los Angeles non mancano mai, ma nelle prossime puntate in onda nel nostro Paese accadrà qualcosa di davvero sconvolgente.

Una vicenda a dir poco drammatica, che porterà alla morte di uno dei protagonisti e all’arresto di altri due personaggi chiave. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire tutto quello che accadrà, continuate pure a leggere!

Beautiful anticipazioni: i due amati personaggi finiscono in carcere, non indovinereste mai il motivo

Non c’è pace per Liam Spencer. Dopo aver scoperto di non essere il padre del bambino che Steffy porta in grembo, il figlio di Bill sta facendo di tutto per riconquistare Hope. La donna non riesce a perdonare il marito, dopo l’ennesimo tradimento con la sua ex. Ma, ben presto, la coppia si ritroverà ad affrontare un nuovo, grandissimo, problema.

Liam e il padre Bill saranno, infatti, coinvolti in un incidente stradale che porterà alla morte di Vinny Walker. Liam, furioso per le discussioni con Hope, è abbastanza distratto alla guida quando, improvvisamente, avviene lo scontro. Una volta scesi dall’auto, gli Spencer scoprono di aver urtato proprio la vettura di Vinny, che giace ormai già senza vita. Una scena agghiacciante, anche perché è difficile per Liam dimostrare di non essere colpevole: il giovane Spencer nutre un forte odio per Vinny, per via della falsificazione del test di paternità. Come andrà a finire?

Bill farà di tutto per proteggere suo figlio, poiché sa che, nonostante sia stato un incidente, in molti potrebbero pensare che Liam abbia ucciso volontariamente l’amico di Thomas. Nonostante tutto, però, i due finiranno in carcere e per loro sarà un periodo duro. Finché non verrà fuori una clamorosa verità sulla dinamica dell’incidente…

Per scoprire il grande segreto che verrà fuori ben presto, non perdete le prossime punatte della soap opera. Resterete senza parole!