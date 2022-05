Com’è la nuova casa di Robbie Williams: una villa sontuosa, c’è perfino la sala giochi!

Non potreste mai immaginare dove è andato ad abitare Robbie Williams: la nuova casa del cantante è un tripudio di dettagli extra lusso!

La sua musica ha segnato la storia di un’intera generazione e, sin dagli anni ’90 in cui era un componente dei Take That, continua a far sognare milioni e milioni di fan con le sue canzoni. Robbie Williams è una pop star planetaria e di certo non ha bisogno di presentazioni, ma forse non sapete dove ha comprato la nuova casa: una dimora da sogno!

L’artista britannico ha infatti venduto al collega Drake la casa in cui viveva prima ed è andato a vivere in una zona super esclusiva di Los Angeles, vale a dire Holmby Hills. Con i 49,5 milioni di dollari dei 50 milioni ricavati dalla vendita, ha acquistato nientemeno che la Faring Estate!

Per chi non lo sapesse, si tratta di una villa storica, progettata dal celebre architetto Oscar Shamamian negli anni ’40. Insieme alla moglie Ayda Field, i loro quattro bambini ed il cane, Robbie Williams abita lì e non immaginate neanche il lusso incredibile che caratterizza la sua nuova dimora! Scopriamone i dettagli più sorprendenti: c’è da restare senza fiato!

Dove vive ora Robbie Williams: la sua nuova casa è uno spettacolo

La bellezza della sontuosa Faring Estate va al di là di qualunque immaginazione: i suoi 2000 metri quadri nascondono un’infinità di dettagli super lusso ed è davvero difficile non restare a bocca aperta nell’ammirare ambienti così eleganti. Ad esempio, l’enorme scala a chiocciola dà all’ingresso un aspetto davvero imponente. La cucina è ampia e ci sono ben undici bagni!

Questo che vedete qui sotto è solo uno dei vari salotti:

Le camere da letto sono ben 8; eccone una: bellissima, vero?

Infiniti gli altri comfort che rendono la casa di Robbie Williams a dir poco unica: al terzo piano c’è perfino la sala da giochi! Sempre sullo stesso livello, troviamo una cantina dove fare degustazioni di vini e anche un bar.

Bellissimi giardini, un vasto cortile in cui custodire le auto, una piscina di acqua salata, un laghetto koi, campo da tennis, una sauna e la palestra.

Complimenti a Robbie per l’ottima scelta!