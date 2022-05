Com’è cambiato Marracash negli anni: ecco un vecchio scatto che non tutti hanno visto

Com’è cambiato Marracash negli anni? Vediamo com’era il rapper qualche anno fa in questo vecchio scatto.

Il vero nome di Marracash è Fabio Bartoli Rizzo ed è nato in Sicilia. E’ oggi un rapper affermatissimo tanto da essere considerato dalla critica uno dei migliori del panorama italiano.

Dopo aver conseguito il diploma di perito elettronico comincia l’esordio nel mondo musicale. Le prime strofe le ha incise sotto lo pseudonimo di Juza delle Nuvole e poco dopo adotta il nome d’arte con il quale è diventato noto. Debutta nel mixtape PMC VS Club Dogo-The Official Mixtape e nello stesso anno, 2004, prende vita il collettivo Dogo Gang mentre nel 2008 esce il suo primo disco da solista.

Oggi non ha bisogno di presentazioni. La sua musica è ascoltatissima e sono migliaia e migliaia i fan che lo seguono. Ma dagli esordi ad oggi com’è cambiato il rapper?

Com’è cambiato Marracash, lo riconoscete in questo vecchio scatto?

Dagli esordi ad oggi Marracash ne ha fatta di strada. Il debutto da solista arriva nel 2008 quando pubblica il suo primo disco. Il suo ultimo album in studio è uscito il 19 novembre 2021 dal titolo Noi, loro, gli altri. Un disco composto da 14 tracce e in cui presenta tre ospiti: Blanco, Guè Pequeno e Calcutta.

Negli ultimi mesi al centro dell’attenzione è stata anche la sua vita sentimentale. La notizia della rottura con Elodie è arrivata all’improvviso anche se di recente sono stati paparazzati insieme e qualcuno ha pensato ad un ritorno di fiamma. Nessuno dei due artisti ha però confermato o smentito, potrebbero essere rimasti solo in buoni rapporti. Marracash oggi gode di grande fama e popolarità ma ricordate com’era qualche anno fa?

Questo è uno scatto del rapper pubblicato sul suo canale social nel 2013, o almeno la data di condivisione è questa. Si notano diversi cambiamenti. Sono passati circa 9 anni e il tempo passa per tutti. Per esempio notiamo l’acconciatura dei capelli, oggi li porta in modo diverso o anche lo stile, prima aveva un look di poco differente. Riconoscerlo sarebbe stato comunque facile perchè dalla foto è evidente ad occhi chiusi che si tratta proprio del rapper.