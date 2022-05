È finalmente convolato a nozze: matrimonio da sogno per la coppia, favoloso!

È finalmente convolato a nozze con la sua amata: matrimonio da sogno per l’amatissima coppia, è stato davvero tutto favoloso.

C’è chi annuncia le imminenti nozze e chi, invece, le festeggia! Nei giorni scorsi, un amatissimo sportivo si è finalmente unito in matrimonio con la sua dolce compagna, nonché madre del piccolo Romeo.

Grande festa tra gli sportivi italiani. Dopo le nozze di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, un altro volto amatissimo dello sport nostrano si è sposato con la sua bellissima compagna. Dando una sbirciatina ai canali Instagram dei diretti interessati, abbiamo appreso che la funzione religiosa si è svolta a Roma presso la Chiesa Maria Madre in Famiglia. Invece, il banchetto si è svolto in un delizioso castello della Capitale. Insomma, un vero e proprio matrimonio da sogno durante il quale non è mancato assolutamente nulla. Dalle Instagram Stories condivise, infatti, si vedono gli sposi in compagnia dei loro amici a festeggiare questo loro giorno più bello. Tutto è stato favoloso ed anche gli sposi erano di una bellezza assoluta. Sapete di chi parliamo? Scopriamolo!

È finalmente convolato a nozze con la sua amata: festa grande

A distanza di anni dal loro primo incontro e qualche mese dalla nascita del loro primogenito, la coppia è finalmente convolata a nozze. Il matrimonio, come dicevamo, è stato celebrato Venerdì 27 Maggio ed è stato davvero magnifico. Al banchetto hanno preso parte tantissimi volti noti. Tra cui, Wanda Nara e Mauro Icardi, che sui rispettivi canali social non hanno potuto fare a meno di condividere una foto con gli sposi. Siete curiosi, però, di sapere di chi stiamo parlando? Ebbene. A fare il grande passo, sono stati: Antonio Candreva, attuale centrocampista ed attaccante della Sampdoria, e la sua Allegra.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che questo non sia affatto il primo matrimonio per Antonio Candreva. Già in passato, infatti, lo sportivo era convolato a nozze con Valentina, madre della sua piccola Bianca. Dopo la fine del suo primo matrimonio, poi, il calciatore ha conosciuto Allegra ed ha deciso di sposarla qualche giorno fa. Lunga vita agli sposi!

Sono davvero bellissimi, non trovate?