Al GF 9 regalò tante emozioni, ma com’è ora? Dopo 13 anni appare proprio così

Da gennaio ad aprile del 2009 andò in onda su Canale 5 il GF 9 e lui ne fu uno dei protagonisti assoluti: scopriamo com’è dopo 13 anni!

In più di vent’anni i concorrenti del Grande Fratello che hanno abitato la famosa casa di Cinecittà sono stati centinaia e le storie raccontate innumerevoli. Nonostante negli ultimi anni il programma abbia virato verso personaggi già noti al mondo della tv o del web, nel cuore del pubblico sono rimasti tanti ex concorrenti delle edizioni Nip.

Furono ben 23 i concorrenti che varcarono la porta rossa e tra i più indimenticabili ci fu sicuramente la giunonica Cristina Del Basso. La nona stagione del reality fu condotta per la quarta volta da Alessia Marcuzzi e fu piena di colpi di scena e liti. Come dimenticare ad esempio quella tra Gianluca Zito e Federica Rosatelli, squalificata per un gesto inappropriato soprattutto in tv?

Quello non fu assolutamente l’unico episodio ‘shock’ avvenuto nella casa, ma per fortuna non mancarono anche belle emozioni e intrecci sentimentali. In questo campo, la storia in assoluto più avvincente fu quella del triangolo formato dalla bella Vanessa Ravizza, Alberto Scrivano e Marco Mazzanti.

Della Ravizza vi abbiamo parlato tempo fa, ma che fine ha fatto Alberto, ormeggiatore genovese all’epoca 32enne, dai riccioli neri e dal fisico prestante?

Impossibile dimenticarlo: ecco Alberto del GF 9 a distanza di così tanti anni

Data la sua riservatezza, l’ex gieffino decise di avventurarsi in quella esperienza proprio per mettersi alla prova e magari tentare una svolta dal punto di vista economico. Il 20 aprile del 2009 andò in onda la finale e a vincere fu Ferdi Berisa, ma di sicuro Alberto portò a casa l’amore per Vanessa. I due poi si lasciarono qualche tempo dopo il reality.

Prima di allontanarsi definitivamente dal mondo dello spettacolo, per un periodo l’ormeggiatore fece varie apparizioni in tv e serate nei locali. discoteche. Inoltre lavorò come manager del SoleLuna Beach di Albissola, continuando però a fare il suo lavoro di sempre.

Qui lo vediamo in una foto degli ultimi anni: praticamente uguale ai tempi del GF, pazzesco!