Ida Platano, come è arrivata a Uomini e Donne? Il clamoroso retroscena che non tutti conoscono sulla dama del trono Over.

È una delle protagoniste assolute del trono Over di Uomini e Donne; ormai non si parla che di lei e del ‘presunto’ ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri. Ida Platano è tra le regine del trono Over della trasmissione di Maria De Filippi, dove è approdata diversi anni fa per cercare l’amore. Ma sapete quando e come ha deciso di partecipare al programma?

A svelare un clamoroso retroscena è stata proprio lei, ospite per la prima volta a Verissimo. Nella puntata in onda lo scorso sabato, la Platano ha raccontato a Siliva Toffanin come è nata la sua avventura nel programma di Maria De Filippi. Non è stata lei a iscriversi…

Ida Platano, come è nata la scelta di partecipare a Uomini e Donne: il retroscena

Ida e Riccardo, è davvero tutto finito tra i due protagonisti del trono Over? Nelle scorse ore, il cavaliere pugliese è stato beccato in compagnia di un’altra donna. In attesa di scoprire di più, vi riveliamo una curiosità che non tutti sanno sul percorso di Ida a Uomini e Donne. La dama di origini siciliani non è stata molto fortunata in amore: alle spalle ha un matrimonio durato 10 anni ed una relazione, anche questa naufragata, con il padre del suo grande amore, il figlio Samuele. Dopo diverse delusioni, qualcuno ha deciso di dare una svolta alla vita di Ida! Chi?

Un cliente del suo salone di parrucchiera! È stato proprio lui, nel 2017, ad iscrivere Ida a Uomini e Donne: “Lui mi dice “Ida ti voglio vedere felice”. Il rapporto con i miei clienti è famiglia, io parlo con loro e loro parlano con me, si confidano, sanno tutto di me. Mi disse ti iscrivo a questa trasmissione, vedrai che ti divertirai“, racconta Ida. Che, sorridendo, ammette di essersi divertita, ma di aver sofferto anche abbastanza, ovviamente non per colpa della trasmissione.

Ritroveremo la Platano nel parterre di Uomini e Donne Over anche nella prossima stagione? Non ci resta che attendere per scoprirlo!