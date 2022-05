Ha vinto L’Isola dei famosi nel 2006 dopo 57 giorni, ma cosa fa oggi? Forse non tutti lo sanno

Luca Calvani ha vinto L’Isola dei famosi nel 2006 dopo ben 57 giorni, ma cosa fa oggi? Forse non tutti lo sanno, ma lui…

Un’edizione de L’isola dei famosi che, senza alcun dubbio, entrerà proprio nella storia della televisione italiana. Per la prima volta in assoluto, l’adventure reality di Canale 5 si allunga. Inizialmente, infatti, questa sedicesima edizione sarebbe dovuta terminare il 23 Maggio scorso, ma Mediaset ha voluto premiarlo, prolungandolo fino a fine Giugno.

Nel corso di queste sedici edizioni de L’isola dei famosi si sono alternati tantissimi vincitori. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato della vita oggi di Walter Nudo e quella di Giacobbe Fragomeni. Siamo certi, però, che in tantissimi vi starete chiedendo che cosa fa oggi il naufrago che ha vinto L’isola dei famosi nel 2006 dopo ben 57 giorni. Era esattamente il Novembre del 2006 quando Luca Calvani – dopo un percorso intenso – riusciva ad aggiudicarsi il montepremi finale previsto dal gioco, cavalcando la cresta dell’onda. Siete curiosi, però, di sapere che cosa fa oggi? Scopriamolo insieme.

Luca Calvani ha vinto L’isola dei famosi nel 2006: non tutti sanno cosa fa oggi

Prendere parte a L’Isola dei famosi non è assolutamente cosa da poco. Resistere fino all’ultimo giorno, poi, è qualcosa di ancora più pazzesco. Luca Calvani, però, ce l’ha fatto. Ed esattamente nel 2006 ha vinto l’adventure reality di Rai Due. Subito dopo la sua vittoria, il simpaticissimo trentaduenne di Prato ha cavalcato la cresta dell’onda. Ha preso parte, infatti, a tantissimi programmi televisivi ed è diventato un famoso ed amato attore di successo. Siete curiosi, però, di sapere che cosa fa oggi? Seppure siano trascorsi 16 anni dalla sua vittoria, il buon Calvani continua ad essere amatissimo. Scopriamo insieme, però, com’è cambiata la sua vita.

Forse non tutti lo sanno, ma Luca Calvani – oltre ad essere un attore di successo – è il volto di un famoso programma tv. Qualche mese fa, infatti, ha iniziato la sua avventura con Cortesie per gli ospiti dopo l’addio di Diego Thomas. Insieme a Csaba Dalla Zorza e Roberto Valbuzzi, quindi, l’attore gira per la case di tutta Italia. E rallegra tutti con la sua simpatia e originalità.

