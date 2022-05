Lorella Boccia, impensabile retroscena su Clementino: è successo prima di Made in Sud

Lorella Boccia e Clementino formano la nuova coppia di Made in Sud: spunta un retroscena impensabile, cos’è successo prima del programma!

Una partenza davvero col botto, quella di Lorella Boccia e Clementino a Made in Sud. Al posto di Stefano De Martino, che prossimamente vedremo nuovamente in tv, e Fatima Trotta, i due giovanissimi hanno saputo impressionare tutto il pubblico di Rai Due con la loro semplicità e bravura.

La coppia formata da Lorella Boccia e Clementino è del tutto inedita, bisogna ammetterlo. Entrambi campani, hanno preso le redini in mano dello show basato sulla comicità terrona. E sono riusciti ad uscirne vincitori sin dalla prima puntata. Sul palco, l’ex ballerina di Amici e l’amatissima rapper campano sono più affiatati che mai. E la loro sintonia fa seriamente pensare che i due si conoscessero ancora prima di salire sul palco di Made in sud, ma invece non è stato affatto così. A proposito, sapete che cos’è successo ai due ancora prima di iniziare la conduzione dello show? A svelare ogni cosa, è stata la bella Bocca sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni. Un retroscena davvero impensabile, ne siamo certi.

Lorella Boccia, retroscena incredibile su Clementino: cos’è successo prima di Made in Sud

Made in Sud, quindi, ha rappresentato la loro prima volta! Non solo, infatti, Lorella Boccia non aveva mai condotto uno show comico, anche se aveva già affilato le sue doti da conduttrice in precedenza, e Clementino idem. Quello che, però, sorprende davvero tutti è che i due non si erano mai visti prima d’ora, eppure – appena si sono incontrati – è scattata la “scintilla”, in termini artistici! A parlare del loro primo incontro, è stata proprio Lorella Boccia sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni prima del gran debutto: spunta fuori un retroscena davvero impensabile.

“Mi sono informata prima. “Ma com’è questo Clementino?”, ho chiesto a tutti, e la risposta è stata: “È matto come un cavallo”. Sono arrivata preparata”, ha raccontato Lorella Boccia sul loro primo incontro. Spiegando, quindi, di conoscere il rapper campano come professionista, ma di non aver lavorato mai con lui. “Io sono adrenalinica e piena di entusiasmo, ma lui è peggio di me: forse ci vorrà qualcuno che ogni tanto plachi tanta energia”, ha concluso.

Immaginavate mai questo “retroscena”?