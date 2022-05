La mamma di Roberto Valbuzzi è giovanissima: notate una somiglianza?

La mamma di Roberto Valbuzzi è una donna molto giovane: eccoli insieme in un dolce scatto.

Roberto Valbuzzi è impegnato da alcuni anni nel programma Cortesie per gli ospiti. Lo chef non è da solo, ma questo lo saprete benissimo, infatti abbiamo il piacere di seguire un trio molto unito. Questa unione traspare dagli episodi che vengono mandati in onda su Real time.

Insieme a lui Csaba Dalla Zorza e Luca Calvani. Quest’ultimo è entrato a far parte della grande squadra del programma dopo che Diego Thomas ha scelto di lasciarlo per dedicarsi a nuovi progetti. Naturalmente non sappiamo se si è trattato di un addio momentaneo e in futuro potrebbe esserci un suo ritorno o un addio definitivo. Roberto da come possiamo vedere dalle puntate, dà un giudizio sul cibo dato che è un noto chef. Dal sito che gli appartiene leggiamo che è lo chef del ristorante Crotto Valtellina di Malnate.

Dato che in televisione ha fatto il suo ingresso da diversi anni e di conseguenza la popolarità è cresciuta, anche sui social è molto seguito. Spulciando sul suo instagram abbiamo notato una serie di immagini molto belle, una con sua mamma e un’altra con sua moglie Eleonora. La compagna dello chef la conosciamo molto bene, da pochissimo sono diventati genitori di un maschietto, ma avete visto mai la sua mamma? Dallo scatto è evidente che è una donna molto bella e giovanissima.

Roberto Valbuzzi insieme a sua mamma: la somiglianza è ben evidente per alcuni tratti

Chef e conduttore televisivo abbiamo avuto modo di seguire Roberto Valbuzzi in questi anni e di scoprire l’arte che sin da giovane ha iniziato a coltivare, quella della cucina. A Cortesie per gli ospiti dà un giudizio sul cibo che si aggiunge a quello di Csaba dalla Zorza e Luca Calvani.

Curiosando sul suo profilo instagram abbiamo notato una serie di foto, una insieme a sua mamma e una con sua moglie. Sono state condivise nel giorno della festa della mamma. Lo chef ha espresso il suo augurio alle due donne della sua vita. Grazie ai social avevamo già avuto modo di scoprire chi è la compagna di Valbuzzi mentre sono più rare le immagini con la sua mamma.

Ecco però lo scatto social di cui vi abbiamo parlato. Roberto è insieme a sua madre e condividono un dolce sorriso. Sicuramente per alcuni tratti somiglia molto a lei, come per dire un esempio, hanno gli stessi colori. La mamma dello chef è una donna giovanissima o comunque, porta i suoi anni, che non conosciamo, molto bene.