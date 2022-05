“Mio figlio non mi parlava”: brutto episodio al ritorno da L’Isola dei Famosi

Dopo l’esperienza vissuta a L’Isola dei Famosi, l’ex concorrente ha raccontato come ha vissuto il rientro: “Mio figlio non mi parlava”

Mentre l’avventura dei naufraghi in Honduras continua imperterrita c’è chi ha dovuto fare ritorno in patria ed ha dovuto fare i conti con la realtà. L’esperienza a L’Isola dei Famosi non è certamente cosa facile. I naufraghi sono tutti messi a dura prova ed i malcontenti e gli screzi non tardano certamente ad arrivare.

Abbiamo visto a L’Isola dei Famosi la concorrente Floriana Secondi. L’ex vincitrice del Grande Fratello ha vissuto diversamente questa esperienza, che l’ha portata spesso a scontrarsi con gli altri naufraghi all’interno del reality. Di ritorno a casa, l’ex naufraga de L’Isola ha dovuto fare i conti con suo figlio: “Mio figlio non mi parlava“, ha raccontato Floriana a Verissimo. Nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin ecco cosa ha raccontato l’ex concorrente.

Floriana Secondi a Verissimo: “Mio figlio non mi parlava”, come è stato il rientro a casa dopo L’Isola

La sua esperienza a L’Isola dei Famosi è stata un po’ burrascosa’. Floriana Secondi è stata una delle concorrenti del selvaggio reality che ha preso il via questo Marzo 2022. Nell’ottava puntata però, ha fatto il suo ritorno a casa. Ad aspettarla non ci sono stati solamente abbracci. Ospite a Verissimo, Floriana Secondi si è detta felice di essere tornata a casa ma ha dovuto fare i conti con il giudizio di suo figlio e con quello del suo compagno che non l’hanno risparmiata.

In Honduras come concorrente del seguitissimo reality, Floriana Secondi non le ha certamente mandate a dire. A L’Isola dei Famosi la sua personalità è emersa in maniera molto forte ed evidente. A Verissimo ha detto: “Sono stata una naufraga dispettosa, però avevo le mie ragioni“, ed ha continuato facendo sapere che al suo rientro a casa, l’accoglienza non è stata quella che forse si sarebbe aspettata.

“Mio figlio non mi ha parlata per alcuni giorni, ci è rimasto male, anche il mio compagno. Ho fatto i conti a casa, mi hanno criticato. Mio figlio è il mio giudice, è il mio opposto, il mio alter ego. Mi ha detto che potevo fare meglio, il mio compagno mi ha fatta nera“, ha raccontato alla Toffanin l’ex concorrente de L’Isola.