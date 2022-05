Regolamento violato a Uomini e Donne: mai successo prima, cosa accadrà adesso ai protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo al termine di questa stagione di Uomini e Donne. Come sempre, la trasmissione di Canale 5 andrà in vacanza nei mesi estivi, per poi tornare in onda a settembre, con i nuovi appuntamenti. Nelle poche puntate che restano, nello specifico, andranno in onda le scelte del trono classico, che sono state già registrate. Ma, proprio agli sgoccioli di questa edizione, qualcuno ha violato il regolamento del programma.

Un protagonista del dating show di Canale 5 ha fatto qualcosa che non è previsto dalla regole della trasmissione, per un motivo ben preciso. Curiosi di scoprire cosa è successo? Vi raccontiamo tutto!

Uomini e Donne, regolamento violato da uno dei protagonisti: ecco cosa è successo

Piccolo avviso: se temete spoiler sulle scelte finali dei tronisti, non continuate a leggere! Si, perché oggi vi parleremo proprio di una coppia appena nata nello studio del programma di Canale 5. La scelta non è andata ancora in onda, ma è ormai questione di poche ore. Nei giorni scorsi, però, proprio il corteggiatore scelto ha violato le regole della trasmissione.

Andiamo con ordine: la tronista Veronica ha fatto la sua scelta e ha deciso di iniziare una storia d’amore col veneziano Matteo Farnea. Quest’ultimo, però, nelle scorse ora ha pubblicato qualcosa sui suoi social che non doveva! Nelle sue stories Instagram, ha repostato una foto scattata da un’amica di Veronica, che ritraeva proprio la tronista e il suo nuovo fidanzato insieme. Come sappiamo, il regolamento prevede che, fino al giorno della messa in onda della puntata, i protagonisti non possono assolutamente pubblicare nulla riguardante la scelta sul proprio profilo: un modo per evitare anticipazioni certe.

Dopo pochi minuti, Matteo si è reso conto dell’errore e ha cancellato prontamente la storia, che però aveva fatto già il giro del web, grazie anche ad uno screenshot condiviso da Il Vicolo delle News. “Errore” a parte, vi piace la nuova coppia?