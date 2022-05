Ricordate il personaggio di Nicolas in Flor-Speciale come te? A distanza di anni noterete i cambiamenti

Ricordate il personaggio di Nicolas in Flor-Speciale come te? Vediamo com’è l’attore oggi, a distanza di molti anni.

Flor-Speciale come te è una telenovela argentina che abbiamo visto molti fa. In Italia è stata trasmessa su Cartoon Network dal 2008 al 2010 mentre su Boing dal 2009 al 2011. La protagonista è Florencia, meglio nota come Flor. Rimasta orfana, lavora in un negozio di frutta e verdura ma a causa di un bambino, Thomas, perde il lavoro.

Il bambino è il più piccolo di sei fratelli. La sua famiglia è molto ricca, non hanno i genitori e ad occuparsi di loro è il fratello maggiore Federico. Quest’ultimo per sdebitarsi dell’accaduto le offre lavoro come bambinaia e le offre anche una casa dove vivere. Con il passare del tempo la giovane si innamora di Federico, sentimento ricambiato ma lui è fidanzato con Delfina. I fratelli del padrone di casa sono il piccolo Thomas, Franco e Nicolas, Maia e Martìn. Loro si affezionano subito a Flor e i più piccoli sperano in questo amore con il fratello maggiore. Il più impacciato della famiglia è Nicolas. Anche il giovane si affeziona alla bambinaia e instaurano una bella amicizia. Nicolas nella telenovela era solo un adolescente. Dall’ultima volta che l’abbiamo vista sono passati anni, quindi gli attori sono cresciuti e alcuni cambiati. Avete visto com’è oggi l’interprete di Nicolas? Noterete i cambiamenti.

Flor-Speciale come te, com’è oggi l’attore che ha interpretato Nicolas

Abbiamo amato tutti i personaggi che hanno fatto parte di Flor-Speciale come te. La telenovela si divide in due stagioni, con una prima che ha visto la morte di uno dei personaggi più amati, Federico.

La seconda invece si è conclusa con il lieto fine, l’amore ha trionfato tra Flor e il conte Massimo e c’è stato un matrimonio da favola. Tra gli altri personaggi, citiamo Nicolas, il gemello di Franco. Nella telenovela era impacciato e smarrito. Ma a distanza di anni, avete visto com’è oggi l’attore che lo ha interpretato?

Ecco com’è diventato Nicolas Maiques, l’attore conosciuto per il ruolo di Nicolas in Flor. Appare cambiato, è cresciuto e non è più un adolescente. Oggi ha circa 40 anni mentre quando ha recitato nella telenovela aveva circa 22 anni, dato che in Argentina è stata trasmessa la prima volta nel 2004. Negli anni oltre alla recitazione, si è impegnato anche in campo musicale, è infatti un cantante e produttore. Voi l’avreste riconosciuto?