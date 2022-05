“Sono stata tanto male”: difficile episodio raccontato da Ida Platano

Ida Platano ha raccontato a Verissimo il difficile periodo passato: “Sono stata tanto male”.

L’arrivo di Ida Platano a Verissimo è stato più che inaspettato. Da alcuni anni la seguiamo ad Uomini e donne. Di recente è al centro dell’attenzione per il suo legame con Riccardo Guarnieri. Il cavaliere dopo un lungo periodo di assenza è ritornato e come quando due persone che si amano o comunque si piacciono e si vedono per la prima volta dopo tempo, ecco, è come se quella sensazione, quella fiamma si fosse riaccesa improvvisamente.

Sta di fatto che i due ci hanno provato e riprovato ma spesso le discussioni hanno fatto da protagonista alla loro storia. Silvia Toffanin ha così permesso alla dama del trono over di raccontarsi a Verissimo, partendo dalla sua infanzia, dal suo precedente matrimonio fino ad arrivare alla storia con Riccardo.

“Sono stata tanto male”: Ida Platano si racconta a Verissimo

Sabato 28 maggio Ida Platano, protagonista da anni ad Uomini e donne, è stata ospite nella puntata di Verissimo. La dama si è raccontata partendo dalla sua infanzia, ha parlato del suo precedente matrimonio fino ad arrivare alla tanto discussa storia con Riccardo Guarnieri nata nel programma di Maria de Filippi.

Ida ha raccontato che ha avuto un’infanzia fatta di rinunce, è cresciuta alla svelta perchè aveva molte responsabilità: “Facevo da mammina, eravamo 7 fratelli. C’erano delle difficoltà, sono andata a lavorare presto, a 13 anni. Il mio sogno era fare la parrucchiera o l’hostess”. La dama ha avuto un momento di cedimento ed è scoppiata a piangere spiegando che si trattano tasti difficili. E’ poi arrivato l’amore e visto che suo padre non accettava la convivenza, a 18 anni si è sposata. Un matrimonio durato 10 anni ma che non ha portato a figli.

Ida è diventata mamma dopo un anno e mezzo del piccolo Samuele e al riguardo ha detto: “Ho portato avanti la gravidanza da sola, però è stata la decisione più bella della mia vita”. La ‘svolta’ è poi arrivata ad Uomini e donne ed è lì in quello studio che ha conosciuto Riccardo Guarnieri ed è stato un colpo di fulmine. La donna ha raccontato di aver trascorso un brutto periodo e di non aver mai sofferto prima così tanto per amore: “Poi sono stata tanto male, è come se avessi raccolto la mia anima da terra e l’avessi rimessa dentro”.