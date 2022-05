Uomini e Donne, sono finalmente convolati a nozze: incredibile emozione per la coppia

Da Uomini e Donne al fatidico ‘Sì lo voglio’, che gioia per la coppia: finalmente sono convolati a nozze, il primo scatto da marito e moglie

E’ stata una delle coppie più amata ad Uomini e Donne. Una storia d’amore nata a poco a poco proprio sotto le luci dei riflettori del seguitissimo dating show. Ci hanno fatto sciogliere ogni qual volta li abbiamo visti insieme, ed oggi non possiamo che gioire insieme a loro per aver coronato il loro sogno d’amore. Sono finalmente marito e moglie e non potevano desiderare altro!

Se negli ultimi giorni la splendida notizia dell’ex tronista che diventa papà ci ha emozionati, sapere che finalmente l’amatissima coppia è convolata a nozze ci entusiasma ancora di più. C’eravamo quando nel 2014 si sono scambiati il primo bacio, quando hanno incrociato i loro sguardi per la prima volta lungo quella scalinata.

Da allora è stato amore a più non posso. Erano dei giovanissimi ragazzi in cerca d’amore, oggi hanno coronato il loro sogno d’amore e sono marito e moglie. Hanno celebrato le nozze proprio poche ore fa. Nozze attesissime aggiungeremmo perché in questi ultimi due anni diverse peripezie avevano obbligato la coppia a posticipare il grande giorno. Finalmente però possiamo dirlo, fiori d’arancio per la splendida coppia, si sono sposati!

Dopo Uomini e Donne arriva il fatidico Sì, grande emozione per l’amatissima coppia: convolano a nozze

I profili social dei personaggi vip impazzano in queste ultime ore. Da Elettra Lamborghini ad Aurora Ramazzotti, il matrimonio più atteso del tempo è stato seguito da tutti. Un matrimonio da favola quello che si è celebrato pochissime ore fa e che ha visto protagonisti Beatrice Valli e Marco Fantini. Da Uomini e Donne ad oggi il loro percorso è stato un crescendo. La romantica proposta di matrimonio con sfondo Parigi è impossibile dimenticarla.

Un amore esploso a più non posso e che li ha condotti all’altare a pronunciarsi promesse ed a giurarsi amore eterno. Hanno celebrato le nozze sulla meravigliosa Isola di Capri, in una location da sogno che ha fatto da sfondo alla celebrazione del momento più magico per la coppia.

Eccoli insieme nel primissimo scatto da marito e moglie, non sono bellissimi?