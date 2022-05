L’annuncio di Luigi Strangis arriva all’improvviso: cosa sta per succedere

L’annuncio di Luigi Strangis è del tutto inaspettato e manda i fan in visibilio: ecco cosa sta per succedere.

Luigi Strangis ha vinto la ventunesima edizione di Amici portando a casa non solo la vittoria ma anche l’amore del pubblico. E’ entrato nella scuola quasi in punta di piedi. I suoi genitori lo hanno spinto a partecipare ai casting dato che lui era molto titubante.

Rudy Zerbi però non si è fatto sfuggire un talento come il suo e l’ha voluto e sostenuto durante tutto il percorso fino alla fine. Prima Luigi cantava nei locali adesso è pronto a farlo sui migliori palchi ed è pronto a girare con il suo tanto atteso tour. E lui nel post social in cui fa sapere le date scrive: “Ci siamo! Tra poco ci vedremo finalmente di persona. Vi aspetto in giro per l’Italia per abbracciarvi tutti, uno per uno, nessuno escluso”.

Nelle ultime ore il cantante ha deciso di spiazzare nuovamente i fan che non si aspettavano di ricevere nuove notizie così all’improvviso, lasciando un annuncio atteso ma tanto inaspettato: ecco cosa sta per succedere.

Luigi Strangis, l’annuncio arriva all’improvviso: cosa sta per accadere

Dopo la vittoria ad Amici per Luigi è il tempo di affrontare la realtà, una realtà in cui dovrà essere pronto a farsi avvolgere dall’amore di tutti coloro che l’hanno seguito dall’inizio o che l’hanno scoperto a metà percorso.

La sua voce è un colpo al cuore perchè ti arriva dritta, è forte quando deve, è profonda sempre, avvolta da quella vena di sentimenti misti che se anche il testo non è così vicino a quanto ti succede o successo, tu lo senti tuo. E adesso Luigi è pronto a far sì che tutto questo accada incontrando il pubblico nelle date del suo Instore Tour che sta per partire a giugno. Nelle ultime ore però un nuovo annuncio ha ‘spiazzato’ i fan, tanto atteso ma che è arrivato all’improvviso e con grande impeto.

Ebbene sì, Luigi è pronto a farsi scoprire con un nuovo pezzo e in tutti i sensi perchè il titolo del brano è proprio Strangis e a tal proposito nell’annuncio scrive: “Strangis’ è un pezzo di me non vedo l’ora di condividerlo con tutti voi perchè è anche vostro“. Il nuovo brano uscirà il 3 giugno, come fa sapere, quindi manca davvero pochissimo!