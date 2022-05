L’attore che ha interpretato Franco in Flor-Speciale come te oggi è completamente diverso: eccolo!

Ve Lo ricordate in Flor-Speciale come te? Ha interpretato Franco, il fratello del protagonista: ecco com’è l’attore a distanza di anni.

Chi ha seguito le vicende della telenovela argentina Flor-Speciale come te avrà avuto modo di farsi coinvolgere dalla bellissima storia d’amore tra Florencia e Federico. Almeno parliamo della prima stagione dato che nella seconda ad interpretare il protagonista maschile è un altro personaggio, il conte Massimo.

Una storia che purtroppo quando sta lì lì per trionfare e per essere vissuta a pieno, si chiude con la morte di Federico. Flor è entrata a far parte della famiglia Fritzenwalden dopo che a causa del fratello più piccolo dell’uomo, perde il lavoro. Accetta così il posto come bambinaia e nella casa conosce gli altri fratelli. Franco è il gemello di Nicolas. Sono opposti, il primo è molto sicuro, il secondo è più impacciato.

Nel corso della convivenza Franco si innamora della bambinaia, amore che non è ricambiato dato che Flor è perdutamente innamorata del fratello maggiore. Il gemello sicuro di sè è un giovane molto bello, biondissimo e occhi azzurri. Dall’ultima volta che abbiamo visto la telenovela sono passati più di 10 anni, com’è oggi l’attore che l’ha interpretato?

Ha interpretato Franco in Flor-Speciale come te: ecco com’è oggi l’attore a distanza di anni

Franco nella telenovela argentina Flor-Speciale come te si innamora di Florencia, la bambina di casa sua. Tutti la adorano ma il sentimento del gemello è molto diverso. Ad un certo punto però si rende conto che non è corrisposto dato che la giovane è follemente innamorata di suo fratello maggiore, Federico.

Ad interpretare il gemello della famiglia Fritzenwalden è stato l’attore Benjamin Rojas. Sono trascorsi più di 10 anni dall’ultima volta che ha vestito i panni di Franco, avete visto quanto è cambiato?

Ecco un suo scatto social, l’avreste riconosciuto? E’ evidente che un cambiamento c’è stato, oggi ha i capelli molto più corti rispetto al personaggio in Flor e sembrano anche molto più scuri. Anche per Rojas il tempo è passato ma i suoi grandi occhi azzurri non possono non colpire ogni volta. Spulciando sul profilo instagram notiamo che l’attore dopo la serie non si è fermato e ha continuato a lavorare con successo nel mondo dello spettacolo.