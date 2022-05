Beautiful anticipazioni americane: clamoroso colpo di scena per Bill Spencer; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera americana.

È uno dei protagonisti assoluti di Beautiful da ormai diversi anni: uno dei ‘nemici’ dei Forrester più amati dal pubblico. Si, parliamo proprio di lui, Bill Spencer, padre di Liam e Wyatt. Nelle puntate attualmente in onda in Italia, il fondatore della Spencer Publications non ha un ruolo centrale nella trama, ma tenetevi forte: stanno per arrivare grandi sorprese per lui.

Le anticipazioni americane sulla prossima estate (per vedere le puntate nel nostro Paese bisognerà attendere un bel po’) prevedono grandi novità per Bill, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Se non temete spoiler, continuate a leggere!

Beautiful anticipazioni americane: in arrivo clamorose novità per Bill Spencer, colpo di scena

Dopo il burrascoso tira e molla con Brooke Logan, Bill Spencer sembra essersi ‘calmato’ dal punto di vista amoroso. Il padre di Liam e Wyatt, da un po’ di tempo, è in attesa, cercando di capire se è possibile recuperare il rapporto con Katie Logan. Ben presto, però, per lui potrebbe arrivare una bella sorpresa.

Come riporta TV Soap, il comunicato sulle anticipazioni estive di Beautiful parlano di una nuova storia d’amore per l’affascinante Spencer: “Bill avrà una storia questa estate, con qualcuno che riteniamo essere piuttosto inaspettato. Bill è nel luogo giusto e nel momento giusto e userà il suo fascino, il suo potere e la buona sorte per lasciare un’impronta in questa storia”. Insomma, parole che incuriosiscono non poco i telespettatori della soap opera! “Qualcuno di inaspettato”, si legge: tutto fa pensare, quindi, che Bill si avvinerà a un personaggio con cui non ha mai avuto una storia fino ad ora. Chi potrebbe essere?

Vi farà piacere sapere che le anticipazioni parlano di importanti novità amorose anche per altri due personaggi chiave della soap, Deacon Sharpe e Thomas Forrester. A quanto pare ne vedremo delle belle! Se volete restare aggiornati sulle anticipazioni americane della soap, continuate a seguirci!