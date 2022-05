Chi è Anna, moglie di Gianni Morandi: cosa fa nella vita e come si sono conosciuti

Sapete proprio tutto sulla moglie di Gianni Morandi? Scopriamo chi è Anna, cosa fa nella vita e come si sono conosciuti.

Se dovessimo citare una grande voce della musica italiana, allora non potremmo fare a meno di rivelarvi il suo nome: Gianni Morandi. Nato a Monghidoro nel 1977, ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo da giovanissima e, in men che non si dica, ha cavalcato l’onda del successo.

Cantante e conduttore, ma anche attore e musicista, Gianni Morandi è tra le stelle della musica italiana. Ha iniziato da piccolissimo a praticare musica, come dicevamo precedentemente, ma subito ha saputo catturare l’attenzione su di sé. Ad oggi, non solo è voce di tantissimi singoli di successo, ma anche amatissimo volto tv. Come dimenticarlo, ad esempio, al timone de Il festival di Sanremo! Se della sua carriera, però, sappiamo ogni cosa, si può dire lo stesso della sua vita privata? Recentemente, vi abbiamo mostrato suo figlio Pietro e vi abbiamo svelato la sua professione, non molto lontana a quella del suo papà, ma siete curiosi di sapere qualche cosa in più su Anna, la bella moglie di Gianni Morandi?

Gianni Morandi, di che cosa si occupa sua moglie Anna?

Forse non tutti lo sanno, ma il matrimonio con la bella Anna non è assolutamente il primo per Gianni Morandi. Alle spalle, infatti, l’amatissimo cantante di Monghidoro ha una relazione naufragata con Laura Efrikian, sua moglie dal 1966 al 1979, dalla quale sono nati tre figli (la primogenita, purtroppo, è morta dopo qualche ora dalla sua nascita). Dopo la fine delle sue prime nozze, però, il buon Morandi non si è affatto arreso e qualche anno più tardi ha incontrato la sua attuale moglie, sposandola nel 2004.

Cosa sappiamo sul suo conto? A quanto pare, Anna non appartiene affatto al mondo dello spettacolo. Da quanto si legge dal web, infatti, sembrerebbe che la moglie di Gianni Morandi sia dirigente di una società informatica. Lo sapevate?

Forse non tutti sanno come si sono conosciuti

Gianni ed Anna si amano davvero alla follia, ma sapete come si sono conosciuti? A quanto pare, sembrerebbe che il loro primo incontro sembrerebbe essere avvenuto circa 10 anni prima dalle loro nozze durante una partita di calcio. “Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo ad essere felici”, scrisse diverso tempo il cantante su Facebook.

Sono davvero bellissimi, vero?