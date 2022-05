Come si sono conosciuti Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci: il retroscena che non immaginereste mai

Come si sono innamorati Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci: quello che è accaduto non lo avreste mai immaginato.

Mariano di Vaio e Eleonora Brunacci sono stati ospiti a Verissimo nella puntata di sabato 28 maggio. Nel corso della chiacchierata hanno raccontato del parto della quarta figlia, Mia Annabelle che è stato molto difficile. Infatti la bambina, spiega Eleonora, aveva tre giri di cordone intorno al collo.

La donna ha raccontato: “Poi non mi è partito il parto ma me l’hanno indotto, diciamo che è stato tutto abbastanza complesso”. Anche Mariano ha vissuto non bene il parto della moglie dato che si era reso conto che qualcosa non andava. Ha raccontato che quando ha visto in reparto tutti agitati è scoppiato in lacrime: “Mi sono spaventato tanto, mi ricordo che quando sono arrivato in ospedale, ho parcheggiato, ho pregato e poi sono salito su. Quando in reparto ho visto tutti agitati sono crollato in lacrime. Ho pianto come non facevo da una vita”. Durante l’intervista hanno naturalmente parlato anche della loro storia d’amore e di come tutto ha avuto inizio. Non è stato per niente facile per Mariano conquistare sua moglie.

Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci, come si sono conosciuti: il retroscena raccontato solo ora

Ospiti nella puntata di sabato a Verissimo Mariano Di Maio e Eleonora Brunacci hanno ripercorso le tappe della loro bellissima storia d’amore. Sono sposati dal 2015 e sono diventati genitori nel 2016 del piccolo Nathan Leone. Nel 2018 è nato Leonardo Liam , un anno dopo Filiberto Noah e nel gennaio del 2022 è nata Mia Annabelle.

Sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo! Nel salotto di Silvia Toffanin hanno raccontato dell’amore che li lega e Eleonora ha rivelato un retroscena inedito. Ha raccontato che all’inizio non provava un interesse nei confronti dell’imprenditore ma quest’ultimo non si è dato per vinto e ha fatto di tutto per conquistarla.

A quanto pare si sono conosciuti in Sardegna ad una festa di compleanno ma erano in due posti diversi in vacanza: “Quindi ogni giorno costringevo i miei amici ad andare dove era lei, facevamo tre ore di macchina all’andata e al ritorno, praticamente ho rovinato le vacanze dei miei amici”. E’ intervenuta Eleonora spiegando che l’ha conquistato con la determinazione: “A me lui non è piaciuto subito, mi ha conquistata con il tempo con questa sua determinazione. Poi la cosa che mi è piaciuta sin dall’inizio è questa idea forte di famiglia che ha sempre avuto“.