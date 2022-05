Era così a Vite al Limite, oggi Crystal Rollins è irriconoscibile: sconvolge tutti, guardate qui

A Vite al Limite Crystal Rollins si è presentata così, ma oggi è davvero irriconoscibile: sconvolge tutti con la sua trasformazione, guardate un po’ qui.

Se Vite al Limite ci ha abituati a dei grandissimi colpi di scena, questo di Crystal Rollins ha battuto tutti di gran lunga. Protagonista della nona stagione del programma, la donna si è rivolta al dottor Nowzaradan per i suoi problemi, ma anche per tutte le conseguenze che i chili di troppo le comportavano. Sarà riuscita nel suo intento? Assolutamente no!

Così come Maja Radanovic, anche Crystal Rollins ha scelto di abbandonare il programma nel bel mezzo del suo dimagrimento. A differenza di Krystal Hall, che era dimagrita soltanto 18 kg, la Rollins aveva ottenuto importanti risultati nel corso degli mesi, ma questi non bastavano per ottenere il lasciapassare per l’intervento. Non sappiamo se oggi si sia operata, ma quello che non si può fare a meno di notare è come la sua forma fisica sia radicalmente cambiata dopo il programma. L’abbiamo, infatti, rintracciata su Facebook e siamo rimasti a bocca aperta nel constatare il suo cambiamento. Eccola qui: Crystal Rollins sconvolge tutti!

Seppure il suo percorso a Vite al Limite, sembrerebbe che Crystal Rollins abbia continuato a seguire la dritta vita una volta ritornata a casa. Entrata a far parte del programma con un peso pari a 212 kg, la donna era stata costretta ad abbandonarlo nel corso del nono mese e con un grosso dispiacere per il mancato ok. Ad oggi come sta? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Non sappiamo quanti chili abbia esattamente perso dopo Vite al Limite, ma non si può fare a meno di notare come Crystal sia fortemente cambiata dopo il programma di Real Time. Su Facebook, infatti, abbiamo rintracciato uno scatto caricato ad Aprile, ma molto probabilmente scattato a Marzo, che mostra l’incredibile trasformazione della donna. Eccola qui:

Insomma, le differenze tra il prima e il dopo ci sono. Ci auguriamo che Crystal non perda lo spirito di guerriera.