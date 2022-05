Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno dovuto rinunciarci: ecco il motivo e cosa è successo alla coppia di neo sposi.

Dopo quattro anni d’amore, Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati! La coppia era già sposata civilmente, ma il 14 maggio 2022 ha coronato il sogno anche in Chiesa. Un matrimonio da sogno, in compagnia di amici e famiglia.

Ospiti da Silvia Toffanin, i neo sposi hanno ripercorso tutte le emozioni di quella giornata indimenticabile, rivelando però che c’è qualcosa a cui hanno dovuto rinunciare. In seguito le loro parole nello studio di Verissimo.

Niente viaggio di nozze per Giorgia Palmas e Filippo Magnini: ecco perché hanno dovuto rinunciarci

“Una felicità che credo riusciremo a trattenere nei ricordi per sempre. È stata una giornata memorabile e non solo per noi. Sono state emozioni condivise con tutti, sentivamo la presenza di tutti e l’amore di tutti”. Con queste parole, a Verissimo, Giorgia Palmas parla del giorno del suo matrimonio con Filippo Manigni, celebratosi il marzo. La coppia, ospite da Silvia Toffanin, ha rivissuto le emozioni di quel giorno rivedendo per la prima volta le immagini del loro sì.

Un giorno davvero speciale per Giorgia e Filippo, che sottolineano l’importanza delle loro promesse, più felici che mai di essere marito e moglie anche davanti a Dio. Ma, dopo la cerimonia e i festeggiamenti, ci sarà il viaggio di nozze? Al momento no.

A spiegarne i motivi sono stati proprio loro a Verissimo: “Sarebbe bello però adesso è un po’ difficile. Abbiamo tante cose da fare, tanti impegni, Sofia ha l’esame di terza media. Adesso non è il momento”, spiega l’ex velina. Sofia è la prima figlia di Giorgia, nata dalla relazione con Davide Bombardini: dall’amore con Filippo Magnini è nata la secondogenita Mia, che oggi ha quasi due anni.

“Ora è il momento di stare qua però abbiamo già viaggiato con il cuore, con la mente e con i sogni in queste due bellissime giornate. Adesso possiamo aspettare per il viaggio di nozze, che sicuramente faremo”, aggiunge Filippo. Che dire, tanti auguri di cuore a questi meravigliosi neo sposi!