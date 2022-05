Grande attesa per il finale di stagione, ma ci sarà Giustizia per tutti 2?

Manca pochissimo al finale di stagione della nuova fiction Mediaset, ma tutti si chiedono se ci sarà Giustizia per tutti 2: cosa sappiamo.

Sta per concludersi questa sorprendente stagione dei canali Mediaset. Oltre all’attesissima puntata finale di Uomini e donne, che andrà in onda tra qualche giorno, tra pochissimo ci sarà il finale di stagione di Giustizia per tutti, la fiction con protagonisti Raoul Bova, Rocio Munoz Morales e tanti altri straordinari interpreti.

Dopo il finale choc di Don Matteo, Raoul Bova sarà il protagonista di un’altra ultima puntata davvero memorabile. A distanza di tre settimane dal suo inizio, infatti, Giustizia per tutti sta per giungere il termine. E questo significa che, molto probabilmente, nella puntata che andrà in onda Martedì 31 Maggio, Roberto Beltrami finalmente scoprirà chi è il reale assassino di sua moglie Beatrice. Secondo voi, ci riuscirà? Le anticipazioni di questa terza puntata ci fanno immaginare di si, ma lo scopriremo solo tra qualche ora cosa accadrà realmente. Nel frattempo, però, siamo certi che un po’ tutti si stanno facendo la stessa domanda: Giustizia per tutti 2 ci sarà? Volete saperlo anche voi? Scopriamo insieme ogni cosa.

Giustizia per tutti 2 ci sarà? In molti si pongono questa domanda

Cosa definireste questa nuova fiction? Noi straordinaria! Incentrata sulla avventure di Roberto Beltrami nell’intento di scoprire il reale assassino di sua moglie, la mini serie tv ha regalato una storia ricca di “pathos”, colpi di scena e molto altro ancora. Diciamoci la verità: sarà davvero difficile dirle addio! Cosa ne sarà, però, dopo l’ultima puntata? Se c’è la serissima possibilità che Don Matteo venga prolungato, si può dire lo stesso?

A distanza di qualche ora dalla sua ultima puntata, tutti si pongono la stessa domanda: ci sarà Giustizia per tutti 2? Purtroppo, al momento, non ne abbiamo conferma! Seppure gli ascolti della fiction non siano stati affatto male, non c’è stata ancora alcuna notizia su un eventuale prosieguo. Ovviamente, bisogna prendere in considerazione diversi elementi. In primis, se nel corso dell’ultima puntata, Roberto Beltrami dovesse scoprire chi è il colpevole dell’omicidio, non avrebbe senso un prosieguo. In secondo luogo, immaginiamo che la fiction sia nata come qualcosa che nasce e finisce, non studiando un continuo. Ovviamente, però, tutto è ancora da capire bene. Al momento, come dicevamo, non è stata data alcuna notizia.

A voi piacere l’idea?