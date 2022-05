Ha interpretato Mercè ne Gli Eredi della terra: ecco l’attrice oggi con il suo nuovo look

Ne Gli Eredi della terra ha interpretato Mercè: ecco com’è l’attrice fuori dai panni del suo personaggio.

Gli Eredi della terra è una serie televisiva spagnola che abbiamo avuto modo di vedere dal 17 aprile al 1 maggio su canale 5. Il protagonista è Hugo Llor interpretato in età adulta da Yon Gonzales. La sua non è una vita facile, dopo una serie di tragici eventi, prosegue il suo cammino coltivando l’uva e crescendo Mercè, la figlia di sua sorella.

Soltanto che inizialmente non è a conoscenza di questo legame, lo scoprirà in seguito. La giovane quando Bernat, un vecchio amico di Hugo, torna nella città di Barcellona e prende il potere anche grazie a suo padre, si ritrova a vivere con il corsaro. Una convivenza che porta alla nascita di un grande amore. Un amore che purtroppo non avrà il lieto fine, infatti Bernat sulla conclusione viene ucciso.

Mercè è una ragazza giovane rispetto al suo amato e molto bella. Ha tratti semplicissimi abbelliti con altrettanti semplici accessori. L’attrice che l’ha interpretata ha cambiato look, anche se, crediamo non avrete difficoltà nel riconoscerla. Eccola oggi!

Mercè è la figlia di Hugo ne Gli eredi della terra: com’è oggi l’attrice lontano dal set della serie

Mercè diventa la moglie di Bernat e dà alla luce un maschietto. Purtroppo, quando si diffonde la voce che è la figlia del diavolo, il marito la ripudia. In realtà è stata la madre della giovane, diventata una badessa, a far circolare questa bugia.

Soltanto dopo una serie di accadimenti e dopo il nuovo matrimonio del corsaro la storia prende una nuova svolta. La nuova moglie del signore di Barcellona infatti cerca di uccidere il suo primo figlio, ovvero il figlio di Mercè. Dopo dubbi e incertezze, Bernat capisce veramente la crudeltà della donna che ha sposato in seconde nozze. Mercè intanto deve dimostrare di non essere la figlia del diavolo. Cammina sui carboni ardenti e prova così per la chiesa del tempo di non esserlo. Questo personaggio è stato interpretato dall’attrice Aria Bedmar.

Eccola oggi in uno scatto pubblicato sul suo canale social. Aria è spagnola ed ha 27 anni. E’ giovanissima ma a quanto pare vanta già una carriera con importanti ruoli. Guardando lo scatto notiamo che adesso porta i capelli molto più corti e anche il trucco, è accentuato. Non sarebbe stato però difficile riconoscerla, non trovate? A voi è piaciuta la sua interpretazione di Mercè ne Gli eredi della terra?