Isola dei Famosi, costretto ad abbandonare improvvisamente la diretta: cos’è successo nel corso della puntata di ieri, 30 maggio 2022.

Una puntata scoppiettante, quella de L’Isola dei Famosi in onda ieri, lunedì 30 maggio 2022 su Canale 5. Si trattava dell’appuntamento numero 21 con l’attuale edizione del reality show condotto da Ilary Blasi e, come sempre, non sono mancate le sorprese. Scontri, sfide e doppia eliminazione: emozioni a non finire nel corso della diretta. Ma non sono mancati neanche spiacevoli imprevisti.

Uno dei concorrenti ha dovuto abbandonare la diretta proprio nel corso della puntata. A raccontarlo al pubblico è stata Ilary, che ha spiegato cosa è successo. In seguito tutti i dettagli.

Isola dei Famosi, naufrago costretto ad abbandonare la diretta nel bel mezzo della puntata: il motivo

Manca circa un mese al termine di questa edizione de L’Isola dei Famosi e, per alcuni naufraghi, la permanenza in Honduras è diventata davvero difficoltosa. In particolare per uno di loro, che non ha trattenuto le lacrime durante la diretta di ieri. “Non riesco proprio a camminare, se devo uscire mi dispiace tantissimo uscire così”, sono state la parole di Roger Balduino in lacrime, durante il televoto flash che lo ha visto sfidare Pamela Petrarolo e Marco Maccarini. Ad essere eliminato è stato quest’ultimo e Roger può continuare la sua avventura, ma non senza problemi.

Dopo poco, infatti, Ilary Blasi si è ricollegata con Playa Sgamadissima, rivelando che il modello brasiliano si è dovuto recare in infermeria e non è più sull’isola: “”Mi dicono che Roger è andato in ospedale per via della caviglia”. Come sappiamo, infatti, Roger si è infortunato qualche settimana fa durante una prova e, da quel momento, sta soffrendo non poco. Come rivelato da lui stesso ieri, fa fatica anche a camminare. Riuscirà Roger a proseguire la sua avventura in Honduras fino alla fine?

Al momento non abbiamo aggiornamenti sulle condizioni di Roger, ma quel che è certo è che, per un po’, Pamela vivrà da sola su Playa Sgamadissima. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti direttamente dall’Honduras.