La madre di Guendalina ed Edoardo Tavassi è apparsa spesso in tv: dove l’abbiamo vista

Pochi ci avranno fatto caso, ma la madre di Guendalina ed Edoardo Tavassi non è un volto sconosciuto: sapete dove l’abbiamo già vista?

Se Guendalina Tavassi è stata per molti una piacevole riscoperta in questi mesi in cui ha partecipato a L’Isola dei Famosi dopo aver esordito nel lontano 2011 come concorrente del Grande Fratello, suo fratello Edoardo in questa prima esperienza in tv ha conquistato tutti.

Simpatia e battute sempre pronte sono gli ingredienti del suo successo e ad oggi sicuramente appare come uno dei probabili vincitori di questa sedicesima edizione del reality. Prima che la sorella fosse costretta ad abbandonare il percorso qualche puntata fa, i due sono stati una coppia esilarante e se il ritiro di Guendalina è stato un grande dispiacere per il pubblico, il fatto che invece Edoardo sia rimasto è una grande consolazione.

Durante le scorse puntate, è stata ospite in studio anche la loro mamma, Emanuela Fuin. Quello che forse pochi sanno è che la donna non è affatto nuova al mondo della televisione. Oggi ha 55 anni e vive lontana dalle luci della ribalta, ma da giovane ha lavorato in programmi e fiction famosissimi! Ricordate quali?

Cosa ha fatto la madre di Guendalina ed Edoardo Tavassi in tv: l’avete riconosciuta?

Il debutto di Emanuela Fuin sul piccolo schermo risale a molti anni fa, quando ancora non era sposata con l’avvocato Luciano Tavassi, padre di Guendalina ed Edoardo, da cui si è poi separata. Nel programma condotto da Renzo Arbore negli anni Ottanta, Indietro tutta, lei era una delle ‘ragazze coccodè’ ed ha preso parte anche a L’Arabe Fenice e a Fantastico!

Non solo: la signora Fuin ha anche recitato in alcune pubblicità, in fiction come ad esempio Commesse ed in alcuni film tra cui Palla al centro, Belli Freschi, La più bella del reame, Un tassinaro a New York.

Insomma, una carriera che prometteva piuttosto bene. Nonostante ciò, Emanuela ha preferito dedicarsi alla famiglia e mettere da parte le velleità artistiche.

Credits: Isola Mediaset

E voi l’avevate riconosciuta quando è apparsa a L’Isola dei Famosi?