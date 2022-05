David Thwelis è un attore che ha ottenuto una maggiore popolarità grazie alla saga di Harry Potter ma ricordate dove l’abbiamo visto?

Il ruolo del professore di Difesa contro le Arti oscure nella saga di Harry Potter ha consacrato l’attore facendolo conoscere a tutto il mondo. David Thwelis ha interpretato Remus Lupin. Questo personaggio ad ogni luna piena si trasforma in un lupo mannaro perchè da bambino è stato morso da Fenrir Greyback, un lupo mannaro schierato con Voldemort e i mangiamorte.

Remus entra a fra parte della saga da Il prigioniero di Azkaban. Purtroppo durante la battaglia finale muore e insieme a lui la sua amata, Ninfadora. Il personaggio del professore e quindi la saga cinematografica riconoscono all’attore grande popolarità ma negli anni ha portato in scena molti altri personaggi e molto diversi da questo. Ricordate dove l’abbiamo visto?

Ha interpretato in Harry Potter Remus Lupin, il professore di Difesa contro le arti oscure che quando arriva, dal capitolo Il prigioniero di Azkaban, cerca di far entrare Sirius Black ad Hogwarts, creduto da tutti colpevole dell’uccisione dei genitori del Prescelto per mano di Voldemort.

Ecco qui la lista: Dinotopia, Owen-Il presagio, War Horse, Red 2, Sto pensando di finirla qui, Le crociate-Kingdom Of Heaven, The new world-il nuovo mondo, Il bambino con il pigiama a righe, The Lady-L’amore per la libertà, La teoria del tutto, Restoration-Il peccato e il castigo, Timeline-Ai confini del mondo, Anonymous, Fargo, Wonder Woman, Regression, Legend, L’isola perduta, Poeti dall’inferno, Dragonheart-Cuore di drago, Sette anni in Tibet, Naked-Nudo, Il quinto potere, Il mistero di Donald.C, Eliza Graves.

Possiamo vedere che sono davvero tanti i film che l’hanno visto nel cast: voi ricordate i personaggi che ha interpretato?