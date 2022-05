La somiglianza c’è e si vede: chi è il padre di Ambra Angiolini?

Avete mai visto il padre di Ambra Angiolini? La somiglianza c’è e non si può fare a meno di notarla: eccoli insieme, sono splendidi!

Quante volte ci è capitato di presentarvi i genitori dei nostri cari Vip e di mettere in risalto la loro somiglianza? Ci è capitato, ad esempio, con Rihanna e la sua splendida mamma da giovanissima oppure Martina Colombari e la sua splendida madre, ma se vi chiedessimo se avete mai visto il padre di Ambra Angiolini, ci sapreste dare una risposta.

Seppure siano trascorsi anni da quando Ambra Angiolini, giovanissima e bella più che mai, si faceva ampiamente conoscere sul palco di Non è la rai, si può dire che non sia affatto cambiata nel corso del tempo. Ancora oggi, a distanza di quasi 30 anni dal suo “addio” alla trasmissione, la bella romana continua ad essere favolosa. Quello che, invece, è cambiata, è stata la sua vita: oggi è amatissima da tutto il pubblico italiano ed è anche una splendida mamma e una donna in carriera. Nonostante sappia perfettamente cosa significa essere un genitore, la Angiolini continua a provare un amore immenso per i suoi due genitori. Proprio qualche tempo fa, ad esempio, ha condiviso una foto insieme a suo padre. L’avete mai visto?

Avete mai visto il padre di Ambra Angiolini? Resterete senza parole

Se da una parte Ambra Angiolini non perde occasione di rendere partecipi i suoi followers della sua realtà quotidiana e lavorativa, dall’altra non può fare affatto a meno di mostrare la sua famiglia, formata dai suoi due figli, e quella d’origine. Qualche tempo fa, in occasione della festa del papà, non ha potuto fare a meno di condividere una foto in compagnia di sua padre, corredandola di parole davvero da brividi.

“Ora tocca a te giocare e a me fare in modo che accada”, ha scritto Ambra Angiolini a corredo di questo tenerissimo scatto, a testimonianza di quanto il legame tra padre e figlia sia immenso. A proposito, avete notato anche la somiglianza? Sappiamo pochissimo sul papà dell’attrice e conduttrice, se non che si chiama Alfredo, ma quello che non ci è sfuggito è quanto siano due gocce d’acqua. Eccoli qui:

Uno scatto davvero emozionante, vero?