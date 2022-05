Sono pronti a convolare a nozze! La notizia fa il giro del web: grande gioia per l’attrice

Grande gioia per la famosa attrice: è pronta a convolare a nozze con il suo compagno, la notizia fa il giro del web, stiamo parlando proprio di lei.

Quando si tratta di nascite o di matrimoni, il pubblico è sempre pazzo di gioia. Ne abbiamo avuto la prova quando la famosa imprenditrice ha annunciato di essere in dolce attesa oppure quando l’amata coppia ha svelato il sesso del loro primo bebè, ma ne abbiamo avuto la conferma quando, sul web, è apparsa un’altra fantastica notizia. La famosa ed amata attrice sembrerebbe essere pronta a convolare a nozze col suo compagno.

La notizia non è stata ancora confermata o smentita dai diretti interessati. Stando a quanto si apprende, però, sembrerebbe essere quasi certo che la coppia sia pronta a fare il grande passo. Su People, infatti, si legge che la proposta di matrimonio sia arrivata in Messico in un giorno molto importante: nel compleanno dell’attrice. E che la stessa sia rimasta completamente senza parole quando il suo compagno le ha chiesto le mano. “È follemente innamorata e non potrebbe essere più felice”, si legge su People. Sapete di chi stiamo parlando? Proprio di lei!

La famosa attrice è pronta a convolare a nozze: grande gioia per lei

Come dicevamo, la notizia delle nozze non è stata ancora confermata dai diretti interessati, ma ha ugualmente fatto il giro del web e fatto impazzire di gioia i suoi ammiratori sin da subito. A distanza di qualche anno dall’inizio della sua relazione d’amore, realmente l’attrice è pronta a fare il grande passo col suo compagno? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si. Stiamo parlando proprio di lei: la bellissima Kat Graham!

Tutti la ricorderanno per aver vestito i panni di Bonnie Bennett in The Vampire Diaries, in realtà Kat Graham vanta di una carriera più che impressionante. È proprio per questo motivo che la notizia della sue nozze ha fatto impazzire di gioia tutti i suoi fan. Al momento, abbiamo pochissime informazioni in merito. Quello che, però, non si può fare a meno di notare è come i due piccioncini siano affiatatissimi. Pertanto, qualora la notizia delle nozze risultasse vera, non ci stupirebbe affatto.

Sono splendidi insieme! Auguri di una buona vita!