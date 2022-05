“Purtroppo lo sanno in pochi”: Teo Mammuccari rivela un retroscena su Belen a Le Iene

A TvBlog, Teo Mammuccari ha raccontato com’è andata l’ultima edizione de Le Iene appena terminata: sapete cosa ha detto su Belen?

Si è conclusa un’altra edizione de Le Iene, il longevo programma in onda su Italia 1, che quest’anno ha visto al timone Teo Mammuccari e Belen Rodriguez. Per la bella argentina si è trattato della realizzazione di un sogno dal momento che, come lei stessa ha rivelato, ha sempre voluto far parte della squadra che da anni porta alla luce fatti e ingiustizie che affliggono il nostro Paese e non solo.

Dopo l’ultima puntata andata in onda mercoledì 25 maggio, Mammuccari è stato intervistato da Massimo Falcioni di TvBlog ed ha parlato dell’esperienza vissuta fianco a fianco con la Rodriguez. I due avevano già avuto occasione di lavorare insieme a Tu si que vales e lì il conduttore aveva potuto accorgersi della bravura della showgirl. Perciò l’ha voluta con lui a Le Iene e, c’è da ammetterlo, l’esito dell’esperimento è stato piuttosto positivo.

E’ stato necessario però trovare ‘la chiave giusta’ affinché Belen potesse esprimere al meglio le sue potenzialità, ammette Mammuccari: “Belen doveva imparare a prendersi in giro, ad ironizzare, andava trovata la chiave. Per lei è stato difficile, era un’avventura nuova. Ho apprezzato il rischio di Parenti, non era facile prendere un format come quello e stravolgerlo”.

Teo Mammuccari, la verità su Belen: cos’è accaduto a Le Iene

Dopo tre o quattro puntate, il duo ha trovato finalmente la formula vincente per dare il massimo: “Dopo tre-quattro puntate il programma ha preso il verso giusto, è decollato – racconta Mammuccari – Belen era arrivata con l’atteggiamento di chi dice ‘conduco’. Le ho fatto capire che il successo di una conduzione si fonda sulla complicità, non te la puoi inventare sul palco se non ce l’hai nella vita”.

Avrebbe quindi fatto capire alla collega che era importante fidarsi e lasciarsi guidare per entrare appieno nel meccanismo e divertirsi. “Non sono uno che soffre gli spazi – ha precisato il conduttore – è una delle vere capacità che ho. Bisogna giocare come si fa al bar con gli amici. Piano piano questa cosa è uscita”.

Oggi Teo si dice felice di aver puntato su Belen e aggiunge ciò che qualcuno forse non sa ancora: “Purtroppo lo sanno in pochi, ma nella vita privata lei è simpaticissima e quella simpatia non se la doveva tenere a casa”.

Complimenti ad entrambi!