“Tutti in piedi”, si tratta di una storia vera? Tutto quello che c’è da sapere sulla commedia scritta e interpretata da Franck Dubosc.

Un film che vi terrà incollati dall’inizio alla fine. Parliamo di Tutti in piedi, la commedia francese con Franck Dubosc nei panni di Jocelyn, un imprenditore di successo alla costante conquista di nuove donne. Per farlo è capace anche di dire le più grandi bugie, come quella che è centrale nelle trama del film. Per conquistare Julie, terapista per disabili, Jocelyn si fingerà paraplegico.

I piani dell’imprenditore, però, salteranno quando Julie gli presenterà sua sorella Florence, che è realmente disabile. Il protagonista del film del 2018, Frank Dubosc, ne è anche il regista e sceneggiatore, ma in molti si chiederanno se la pellicola sia ispirata ad una storia vera. Ecco tutte le curiosità.

“Tutti in piedi”, il film è ispirato ad una storia vera? Tutto quello che c’è da sapere sulla trama

Il film è del 2018, ma qualche sera fa è andato in onda su Rai Uno, conquistando tutti. Un commedia che tratta il tema della disabilità con la giusta ironia, capace di far sorridere ma anche riflettere. Una storia d’amore che è nata da una menzogna, ma che si trasformerà in una vera e propria favola. Ma il film è ispirato ad una storia realmente accaduta?

Ebbene, la risposta è no. La storia di Jocelyn e Florence è completamente frutto della fantasia degli sceneggiatori, che hanno dato vita a questo intreccio infinito, che si concluderà con la vittoria dei veri sentimenti nonostante tutte le bugie. Se non lo avete visto, cosa aspettate a farlo? Le emozioni saranno tante.

Il remake italiano con Pierfrancesco Favino

Forse non tutti lo sanno, ma Tutti in piedi ha un versione italiana, uscita proprio nel 2022. Il film si intitola Corro da te ed ha come protagonisti Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. Questi ultimi interpretano Gianni e Chiara, che nella pellicola originale erano Jocelyn e Florence. Nei panni della sorella di Chiara, Alessia, c’è Pilar Fogliati.